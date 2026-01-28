Flamengo e West Ham acordaram a chegada de Lucas Paquetá ao Rubro-Negro por 42 milhões de euros. É a quarta transferência de sua carreira, todas acima dos € 20 milhões. No total, as transações envolvendo o meia somam € 146 milhões, montante que coloca o carioca entre os 25 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

As transferências de Paquetá

Flamengo -> Milan (2019): € 38,4 milhões

Milan -> Lyon (2020): € 23 milhões

Lyon -> West Ham (2022): € 42,95 milhões

West Ham -> Flamengo (2026): € 42 milhões

Total: € 146,35 milhões

Os jogadores que mais movimentaram dinheiro na história

1° - Neymar: € 400 milhões

2° - Lukaku: € 369,2 milhões

3º - Cristiano Ronaldo: € 247 milhões

4º - Isak: € 246,1 milhões

5º - Dembelé: € 233 milhões

6º - João Félix: € 223,1 milhões

7º - Morata: € 216,4 milhões

8º - Griezmann: € 206 milhões

9º - De Ligt: € 197,5 milhões

10º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões

25º - Lucas Paquetá: € 146,35 milhões

Brasileiros que mais movimentaram dinheiro na história

1° - Neymar: € 400 milhões

2º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões

3º - Philippe Coutinho: € 180,3 milhões

4º - Malcom: € 147,5 milhões

5º - Lucas Paquetá: € 146,35 milhões (novo!)

6º - Antony: € 132,75 milhões

7º - Paulinho (ex-Corinthians, Barcelona): € 126,9 milhões

8º - Gerson: € 119 milhões (novo!)

➡️ Mercado da bola é marcado por 'corrida' pela Copa do Mundo

Paquetá, o mais caro da história do futebol brasileiro

A transação de Paquetá do West Ham para o Flamengo também é a mais cara de um clube brasileiro na história. O recorde havia sido quebrado já nesta janela de transferências, quando o Cruzeiro pagou € 27 milhões ao Zenit pela contratação de Gerson, meia superado pelo reforço rubro-negro também na lista dos atletas que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

Paquetá bate no escudo do Flamengo em comemoração durante sua primeira passagem pelo clube (Foto: Reginaldo Pimenta / Raw Image / Lancepress!)

Maiores compras de clubes brasileiros na história

Paquetá (West Ham -> Flamengo): 42 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Gerson (Zenit -> Cruzeiro): 27 milhões de euros (R$ 170 milhões)

Vitor Roque (Barcelona -> Palmeiras): 25,5 milhões de euros (R$ 156 milhões)

Samuel Lino (Atlético de Madrid -> Flamengo): 22 milhões de euros (R$ 141 milhões)

Paulinho (Atlético Mineiro -> Palmeiras): 18 milhões de euros (R$ 115 milhões)

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.