Flamengo

Paquetá, reforço do Flamengo, está entre os 25 atletas que mais movimentaram dinheiro na história

Meia é negociado pela quarta vez em sua carreira

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
15:00
Atualizado há 0 minutos
Lucas Paquetá comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Pedro Paulo Diaz / TheNews2)
imagem cameraLucas Paquetá comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Pedro Paulo Diaz / TheNews2)
Flamengo e West Ham acordaram a chegada de Lucas Paquetá ao Rubro-Negro por 42 milhões de euros. É a quarta transferência de sua carreira, todas acima dos € 20 milhões. No total, as transações envolvendo o meia somam € 146 milhões, montante que coloca o carioca entre os 25 jogadores que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

As transferências de Paquetá

  • Flamengo -> Milan (2019): € 38,4 milhões
  • Milan -> Lyon (2020): € 23 milhões
  • Lyon -> West Ham (2022): € 42,95 milhões
  • West Ham -> Flamengo (2026): € 42 milhões
  • Total: € 146,35 milhões

Os jogadores que mais movimentaram dinheiro na história

  • 1° - Neymar: € 400 milhões
  • 2° - Lukaku: € 369,2 milhões
  • 3º - Cristiano Ronaldo: € 247 milhões
  • 4º - Isak: € 246,1 milhões
  • 5º - Dembelé: € 233 milhões
  • 6º - João Félix: € 223,1 milhões
  • 7º - Morata: € 216,4 milhões
  • 8º - Griezmann: € 206 milhões
  • 9º - De Ligt: € 197,5 milhões
  • 10º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões
  • 25º - Lucas Paquetá: € 146,35 milhões

Brasileiros que mais movimentaram dinheiro na história

  • 1° - Neymar: € 400 milhões
  • 2º - Matheus Cunha: € 192,2 milhões
  • 3º - Philippe Coutinho: € 180,3 milhões
  • 4º - Malcom: € 147,5 milhões
  • 5º - Lucas Paquetá: € 146,35 milhões (novo!)
  • 6º - Antony: € 132,75 milhões
  • 7º - Paulinho (ex-Corinthians, Barcelona): € 126,9 milhões
  • 8º - Gerson: € 119 milhões (novo!)

Paquetá, o mais caro da história do futebol brasileiro

A transação de Paquetá do West Ham para o Flamengo também é a mais cara de um clube brasileiro na história. O recorde havia sido quebrado já nesta janela de transferências, quando o Cruzeiro pagou € 27 milhões ao Zenit pela contratação de Gerson, meia superado pelo reforço rubro-negro também na lista dos atletas que mais movimentaram dinheiro na história do futebol.

Paquetá comemorando pelo Flamengo
Paquetá bate no escudo do Flamengo em comemoração durante sua primeira passagem pelo clube (Foto: Reginaldo Pimenta / Raw Image / Lancepress!)

Maiores compras de clubes brasileiros na história

  • Paquetá (West Ham -> Flamengo): 42 milhões de euros (R$ 260 milhões)
  • Gerson (Zenit -> Cruzeiro): 27 milhões de euros (R$ 170 milhões)
  • Vitor Roque (Barcelona -> Palmeiras): 25,5 milhões de euros (R$ 156 milhões)
  • Samuel Lino (Atlético de Madrid -> Flamengo): 22 milhões de euros (R$ 141 milhões)
  • Paulinho (Atlético Mineiro -> Palmeiras): 18 milhões de euros (R$ 115 milhões)

