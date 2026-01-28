Oficial: Flamengo anuncia a contratação de Lucas Paquetá

O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (28), a contratação de Lucas Paquetá. Após semanas intensas de negociações, o clube carioca acertou a compra por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual). O jogador, que estava no West Ham, da Inglaterra, assinará contrato de cinco anos.

- Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo. E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo, acreditam no projeto e fizeram parte do esforço para essa volta acontecer. Obrigado aos Sócios-Torcedores, que fortalecem o clube todos os dias. E, acima de tudo, obrigado à Nação Rubro-Negra, que empurra, acredita e transforma sonho em realidade. Paquetá está voltando. O bom filho à casa torna. E esse momento também é seu - publicou o Flamengo.

Como foi a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Lucas Paquetá pelo Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)

Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

Quando Lucas Paquetá chegará ao Flamengo?

De malas prontas na Inglaterra, Lucas Paquetá é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A tendência é que o meio-campista desembarque no aeroporto do Galeão pela manhã. Nas redes sociais, torcedores se movimentam para receber o atleta, assim como já fizeram com outros nomes.

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.

