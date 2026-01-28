Paquetá no Flamengo: acerto do jogador gera comparações com Gerson

A novela protagonizada por Lucas Paquetá e o Flamengo nas últimas semanas terminou com o desfecho mais positivo possível para o torcedor rubro-negro: o cria vai voltar para casa. Com o retorno confirmado, foi inevitável que surgissem comparações com o meio-campista Gerson, que deixou o Zenit, da Rússia, para defender o Cruzeiro.

Paquetá e Gerson conquistaram títulos no Flamengo e dividiram o vestiário da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, diversos torcedores comparam a carreira dos jogadores e, avaliam qual retorno ao Brasil foi melhor: Paquetá no Flamengo ou Gérson no Cruzeiro.

Detalhes da negociação entre Paquetá, West Ham e o Flamengo

O Flamengo acertou nesta quarta-feira (28), a contratação de Lucas Paquetá. O clube carioca pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual) ao West Ham, da Inglaterra, para repatriar o meio-campista, revelado pelo próprio Flamengo em 2016.

O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. A forma de pagamento será no seguinte molde: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028.

O Flamengo precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pelo passe de Paquetá. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

