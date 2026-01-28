Grande reforço do Flamengo nesta janela de transferências, Lucas Paquetá chegará ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29) para realizar exames médicos e assinar com o clube carioca. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros se mobilizam para fazer uma recepção à altura do meio-campista, que retorna à sua casa após sete anos.

O voo fretado em que Lucas Paquetá retornará ao Brasil sairá de Londres, na Inglaterra, às 20h (de Brasília). A aeronave fará uma parada para abastecimento. A previsão de chegada ao Rio de Janeiro é por volta das 10h40.

Ponto de encontro dos torcedores do Flamengo

Paquetá sairá pelo RIOgaleão Exclusive, o antigo Salão Nobre. O local fica localizado entre os terminais 1 e 2.

Primeiras palavras de Lucas Paquetá como jogador do Flamengo

No vídeo de anúncio do Flamengo, Lucas Paquetá celebra o retorno ao clube carioca e agradece o empenho do Rubro-Negro pela sua contratação.

- Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto - disse Lucas Paquetá, que assinará por cinco anos.

Para garantir a contratação de Paquetá, o Flamengo pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) ao West Ham, da Inglaterra. O valor será dividido em três parcelas até 2028.

Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

