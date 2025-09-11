menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Livre no mercado, Renato Paiva recusa oferta do Al Ahly, tricampeão egípcio

Técnico foi demitido pelo Fortaleza no início de setembro

Renato Paiva, treinador do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
imagem cameraRenato Paiva, treinador do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
18:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Al-Ahly sondou o técnico Renato Paiva para substituir o espanhol José Riveiro no cargo. Embora livre no mercado, o português recusou o convite para voltar à ativa pouco tempo após ser demitido pelo Fortaleza. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal "O Jogo" e confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O comandante deixou o Leão de Pici após 10 partidas e 20% de aproveitamento. Durante sua passagem, que começou em julho deste ano, Renato Paiva somou uma vitória, três empates e seis derrotas. Ele chegou para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que passou mais de quatro anos na equipe.

continua após a publicidade

Antes do Fortaleza, o técnico havia treinado o Botafogo. Ele assumiu o comando do atual campeão brasileiro e da Libertadores em fevereiro deste ano, mas não resistiu à eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes.

Segundo apurou o Lance!, as duas demissões consecutivas no futebol brasileiro foram determinantes para o 'não' ao tricampeão do Egito. Elas, inclusive, tiveram um marco negativo na carreira do treinado: marcaram as primeiras vezes que Renato foi desligado na carreira.

continua após a publicidade

Além de Botafogo e Fortaleza, Renato Paiva comandou o Bahia, em 2023, tendo conquistado o Campeonato Baiano, antes de rumar ao Toluca, do México. O comandante português também acumula

Campeão egípcio nas últimas três temporadas, o Al Ahly não começou bem o campeonato, tendo apenas uma vitória na competição nacional. Após a negativa de Renato Paiva, o clube segue em busca de um nome para o cargo. Outra recusa recebida pela diretoria egípcia foi de Paulo Bento, ex-treinador de Portugal.

Carreira de Renato Paiva

Além de Botafogo e Fortaleza, Renato Paiva comandou o Bahia, em 2023, tendo conquistado o Campeonato Baiano, antes de rumar ao Toluca, do México. O comandante português também acumula passagens por Benfica, Independiente del Valle e León.

Além do Baianão de 2023, o comandante já conquistou o Campeonato Equatoriano, em 2021, pelo Independiente del Valle, e o prêmio de melhor treinador do Campeonato Equatoriano, também em 2021.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias