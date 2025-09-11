Livre no mercado, Renato Paiva recusa oferta do Al Ahly, tricampeão egípcio
Técnico foi demitido pelo Fortaleza no início de setembro
- Matéria
- Mais Notícias
O Al-Ahly sondou o técnico Renato Paiva para substituir o espanhol José Riveiro no cargo. Embora livre no mercado, o português recusou o convite para voltar à ativa pouco tempo após ser demitido pelo Fortaleza. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal "O Jogo" e confirmadas pelo Lance!.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O comandante deixou o Leão de Pici após 10 partidas e 20% de aproveitamento. Durante sua passagem, que começou em julho deste ano, Renato Paiva somou uma vitória, três empates e seis derrotas. Ele chegou para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que passou mais de quatro anos na equipe.
Antes do Fortaleza, o técnico havia treinado o Botafogo. Ele assumiu o comando do atual campeão brasileiro e da Libertadores em fevereiro deste ano, mas não resistiu à eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes.
Segundo apurou o Lance!, as duas demissões consecutivas no futebol brasileiro foram determinantes para o 'não' ao tricampeão do Egito. Elas, inclusive, tiveram um marco negativo na carreira do treinado: marcaram as primeiras vezes que Renato foi desligado na carreira.
Além de Botafogo e Fortaleza, Renato Paiva comandou o Bahia, em 2023, tendo conquistado o Campeonato Baiano, antes de rumar ao Toluca, do México. O comandante português também acumula
Campeão egípcio nas últimas três temporadas, o Al Ahly não começou bem o campeonato, tendo apenas uma vitória na competição nacional. Após a negativa de Renato Paiva, o clube segue em busca de um nome para o cargo. Outra recusa recebida pela diretoria egípcia foi de Paulo Bento, ex-treinador de Portugal.
Carreira de Renato Paiva
Além de Botafogo e Fortaleza, Renato Paiva comandou o Bahia, em 2023, tendo conquistado o Campeonato Baiano, antes de rumar ao Toluca, do México. O comandante português também acumula passagens por Benfica, Independiente del Valle e León.
Além do Baianão de 2023, o comandante já conquistou o Campeonato Equatoriano, em 2021, pelo Independiente del Valle, e o prêmio de melhor treinador do Campeonato Equatoriano, também em 2021.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias