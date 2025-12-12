Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Barcelona e Osasuna se enfrentam neste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Camp Nou, em Barcelona (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Pitaco do Guffo: o que está acontecendo com o Real Madrid?
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Chelsea chega a acordo com destaque do Mundial Sub-17, diz jornal
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca jejum de Vini Jr no Real Madrid: ‘Vaiado’
Futebol Internacional12/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Barcelona atravessa boa fase, lidera La Liga e vem de vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Frankfurt na Champions League. Para o próximo compromisso, Hansi Flick deve ajustar a escalação, já que Gerard Martín é dúvida por virose, enquanto Dani Olmo, com lesão no ombro, e Ronald Araújo, por motivos pessoais, estão fora. Mesmo com desfalques, o time enfrenta um adversário tecnicamente inferior e chega com amplo favoritismo.
Por outro lado, o Osasuna ocupa a 15ª posição e oscila no Campeonato Espanhol, apesar das vitórias recentes sobre Levante e Ebro. Para enfrentar o líder, o time pode ter a baixa de Aitor Fernández, ainda incerto por virose, além da ausência confirmada de Iker Benito, lesionado no ligamento cruzado. Diante do ataque forte do Barcelona, a equipe precisa de consistência defensiva para tentar pontuar.
Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Osasuna (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Osasuna
16ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Adrián Cordero
🚩 Assistentes: Israel Bárcena, Judit Romano e Daniel Clemente (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos Del Cerro (VAR1) e Iván Caparrós (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Alex Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Frenkie de Jong e Pedri; Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal; Ferran Torres.
Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Sergio Herrera; Abel Bretones, Alejandro Catena, Boyomo e Íñigo Arguibide; Lucas Torró e Jon Moncayola; Ruben García, Aimar Oroz e Víctor Muñoz; Ante Budimir.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias