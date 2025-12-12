menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo por La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Avatar
Lance!
Barcelona (ESP)
Dia 12/12/2025
13:24
Barcelona x Osasuna: onde assistir por La Liga (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBarcelona x Osasuna: onde assistir por La Liga (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona e Osasuna se enfrentam neste sábado (13), às 14h30 (de Brasília), pela 16ª rodada de La Liga. A partida será realizada no Camp Nou, em Barcelona (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Osasuna-escudo-onde-assistir
OSA
16ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Adrián Cordero
Assistentes
Israel Bárcena, Judit Romano e Daniel Clemente (quarto árbitro)
Var
Carlos Del Cerro (VAR1) e Iván Caparrós (AVAR)
Onde assistir

O Barcelona atravessa boa fase, lidera La Liga e vem de vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Frankfurt na Champions League. Para o próximo compromisso, Hansi Flick deve ajustar a escalação, já que Gerard Martín é dúvida por virose, enquanto Dani Olmo, com lesão no ombro, e Ronald Araújo, por motivos pessoais, estão fora. Mesmo com desfalques, o time enfrenta um adversário tecnicamente inferior e chega com amplo favoritismo.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Osasuna ocupa a 15ª posição e oscila no Campeonato Espanhol, apesar das vitórias recentes sobre Levante e Ebro. Para enfrentar o líder, o time pode ter a baixa de Aitor Fernández, ainda incerto por virose, além da ausência confirmada de Iker Benito, lesionado no ligamento cruzado. Diante do ataque forte do Barcelona, a equipe precisa de consistência defensiva para tentar pontuar.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Osasuna (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Osasuna
16ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Adrián Cordero
🚩 Assistentes: Israel Bárcena, Judit Romano e Daniel Clemente (quarto árbitro)
📺 VAR: Carlos Del Cerro (VAR1) e Iván Caparrós (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Alex Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Frenkie de Jong e Pedri; Marcus Rashford, Raphinha e Lamine Yamal; Ferran Torres.

Osasuna (Técnico: Alessio Lisci)
Sergio Herrera; Abel Bretones, Alejandro Catena, Boyomo e Íñigo Arguibide; Lucas Torró e Jon Moncayola; Ruben García, Aimar Oroz e Víctor Muñoz; Ante Budimir.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Frankfurt, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)
Jogadores do Barcelona comemoram gol marcado sobre o Frankfurt, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias