Jornal espanhol destaca jejum de Vini Jr no Real Madrid: 'Vaiado'
Astro brasileiro vive uma sequência de doze partidas sem marcar gols pelos Merengues
O atacante Vini Jr vive uma sequência de doze partidas sem marcar gols pelo Real Madrid, e a fase do brasileiro impacta diretamente na crise de resultados enfrentada pelo clube merengue. Em análise, o jornal espanhol "As" comentou sobre o desempenho recente do jogador, que foi alvo de vaias do Santiago Bernabéu na derrota por 2 a 1 para o Manchester City pela Champions League.
Segundo a análise, a última vez que Vinícius marcou ocorreu em 4 de outubro, quando marcou duas vezess na vitória sobre o Villarreal pela oitava rodada de La Liga. De lá para cá, o brasileiro acumulou mais de dois meses sem balançar as redes, somando 941 minutos sem gols.
— A crise de resultados pela qual o Madrid está passando colocou o foco no coletivo e também no desempenho de alguns jogadores. O jogo contra o City serviu para Rodrygo encerrar sua seca. Uma redenção em meio a um clima rarefeito, no qual Vinicius foi o destinatário de algumas das vaias mais sonoras da arquibancada do Bernabéu. Uma insatisfação do público com o carioca que se soma à seca de gols que ele atravessa — escreveu o "As".
O "As" explicou que, apesar da falta de gols, o brasileiro segue entre os jogadores que mais finalizam e é o segundo artilheiro do time na temporada. Nesses doze jogos pelo Real Madrid, apenas Mbappé chutou mais ao gol, com 48 tentativas, contra 41 de Vini Jr.
Vini Jr vaiado pela torcida do Real Madrid no Bernabéu
O jornal espanhol também analisou a reação da torcida, lembrando que o time havia jogado poucas vezes em casa desde o desentendimento de Vini com o técnico Xabi Alonso no último El Clásico. A sequência negativa do Real ampliou a cobrança no Bernabéu e direcionou parte da insatisfação ao atacante.
— O Madrid só havia comparecido perante os seus no tranquilo jogo contra o Valencia, onde houve indulgência. Mas a crise acirrou os ânimos do Bernabéu, que mirou em um Vinicius de quem se espera muito mais — completou.
Por fim, o periódico oncluiu que o Real Madrid sente falta dos gols do brasileiro, destacando que, apesar da atual seca, Vinicius permanece como peça importante no elenco por ser o segundo maior artilheiro da equipe na temporada, atrás apenas de Mbappé, que soma 25 gols.
