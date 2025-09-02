Web repercute demissão de treinador do Brasileirão: ‘Durou bastante’

Contratado em julho deste ano, o técnico Renato Paiva não é mais treinador do Fortaleza. O português que chegou para substituir Juan Pablo Vojvoda, disputou 10 partidas no comando do Leão do Pici, somando seis derrotas, três empates e apenas uma vitória neste período.

continua após a publicidade

➡️Fortaleza decide demitir o técnico Renato Paiva

Este foi o terceiro trabalho de Renato Paiva no futebol brasileiro. O português treinou o Bahia em 2023 e também comandou o Botafogo nesta temporada, sua demissão ocorreu após a eliminação do Glorioso no Mundial de Clubes.

Com atuações abaixo do esperado, Paiva não conseguiu evitar a eliminação para o Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores e deixou a equipe na zona de rebaixamento do Brasileiro, em 19º lugar.

continua após a publicidade

Após o anúncio, os torcedores dos três clubes onde Renato Paiva trabalhou se manifestaram nas redes sociais. Confira.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola com jogadores fora das 4 linhas

Com a saída do português, o Leão do Pici volta ao mercado em busca do seu 3º treinador na temporada. Com 15 pontos em 21 jogos, o Fortaleza busca uma saída para se recuperar e sair da zona de rebaixamento neste segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade