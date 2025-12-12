Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Liverpool e Brighton se enfrentam neste sábado (13), às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio Anfield, em Liverpool (ING), com transmissão ao vivo do Disney+ e da Xsports. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Liverpool atravessa uma fase de instabilidade, marcada por resultados irregulares e pelo impacto da situação envolvendo Mohamed Salah. Mesmo vindo de vitória importante na Champions League, o atual campeão ocupa posição abaixo do esperado na Premier League e acumula dois empates seguidos no torneio.
O Brighton desperdiçou pontos em casa nas duas últimas rodadas e soma apenas um ponto no período. A equipe aparece em oitavo lugar, com os mesmos 23 pontos dos Reds, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Agora, visita o campeão inglês buscando uma atuação sólida para recuperar terreno e se aproximar da zona de classificação à Champions.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Brighton
16ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Lee Betts, Matt Wilkes e Tom Nield (quarto árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR1) e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Andrew Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Curtis Jones e Mac Allister; Isak e Ekitiké.
Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler)
Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke e De Cuyper; Baleba e Gómez; Minteh, Rutter e Kadioglu; Welbeck.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias