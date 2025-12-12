Brasileiro é destaque em vitória histórica do Forest na Europa League
Equipe inglesa voltou a vencer fora de casa em competições europeias após 30 anos
O atacante brasileiro Igor Jesus foi decisivo na vitória do Nottingham Forest sobre o Utrecht por 2 a 1, pela Europa League, nesta quinta-feira (11), encerrando uma sequência de três décadas sem triunfos do clube inglês fora de casa em competições europeias. O gol marcado aos 37 minutos do segundo tempo e ajudou a colocar a equipe na 11ª colocação na fase de liga.
Igor Jesus entrou no segundo tempo e aproveitou rebote do goleiro Vasilios Barkas para marcar o gol da vitória do Forest. Igor é o vice-artilheiro da competição, com quatro gols, empatado com outros seis jogadores e dois atrás do líder da estatística, Petar Stanic, do Ludogoretes-BUL. Após o jogo, o atacante brasileiro celebrou o tento que quebrou o jejum da equipe inglesa.
— Foi muito bom marcar logo no primeiro minuto de jogo. Quando eu estava no banco, só pensava no jogo, e quando o treinador me coloca em campo, eu dou o meu melhor. Quero continuar assim — disse à BBC Radio Nottingham.
Trajetória de Igor Jesus e impacto no Forest
Igor Jesus foi um dos destaques do Botafogo em 2024, sendo titular na campanha dos títulos do Brasileiro e da Libertadores. O desempenho chamou a atenção do Nottingham Forest, que o contratou por cerca de 10 milhões de libras no meio de 2025. Pela Seleção Brasileira, atacante estreou em outubro do ano passado e anotou um gol nas Eliminatórias, contra o Chile.
O gol marcado na Holanda tem valor simbólico para o Forest. Desde 1995, quando venceu o Auxerre na Copa da UEFA, a equipe não conquistava uma vitória europeia como visitante em competições europeias. O resultado coloca o clube na disputa por vaga entre os oito primeiros da fase de grupos, o que garante classificação direta ao mata-mata. Com o resultado, o técnico Sean Dyche valorizou o momento do time.
— Estou muito feliz pelos torcedores. Muito satisfeito com os jogadores até agora. Que assim continue por muito tempo — declarou.
