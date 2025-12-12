menu hamburguer
Futebol Internacional

Brasileiro é destaque em vitória histórica do Forest na Europa League

Equipe inglesa voltou a vencer fora de casa em competições europeias após 30 anos

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
11:19
Com gol de Igor Jesus, o Nottingham Forest venceu o Ultrecht por 2 a 1 pela Europa League (Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)
Com gol de Igor Jesus, o Nottingham Forest venceu o Ultrecht por 2 a 1 pela Europa League (Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)
O atacante brasileiro Igor Jesus foi decisivo na vitória do Nottingham Forest sobre o Utrecht por 2 a 1, pela Europa League, nesta quinta-feira (11), encerrando uma sequência de três décadas sem triunfos do clube inglês fora de casa em competições europeias. O gol marcado aos 37 minutos do segundo tempo e ajudou a colocar a equipe na 11ª colocação na fase de liga.

Igor Jesus entrou no segundo tempo e aproveitou rebote do goleiro Vasilios Barkas para marcar o gol da vitória do Forest. Igor é o vice-artilheiro da competição, com quatro gols, empatado com outros seis jogadores e dois atrás do líder da estatística, Petar Stanic, do Ludogoretes-BUL. Após o jogo, o atacante brasileiro celebrou o tento que quebrou o jejum da equipe inglesa.

— Foi muito bom marcar logo no primeiro minuto de jogo. Quando eu estava no banco, só pensava no jogo, e quando o treinador me coloca em campo, eu dou o meu melhor. Quero continuar assim — disse à BBC Radio Nottingham.

Igor Jesus comemorando gol marcado pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)
Igor Jesus comemorando gol marcado pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Trajetória de Igor Jesus e impacto no Forest

Igor Jesus foi um dos destaques do Botafogo em 2024, sendo titular na campanha dos títulos do Brasileiro e da Libertadores. O desempenho chamou a atenção do Nottingham Forest, que o contratou por cerca de 10 milhões de libras no meio de 2025. Pela Seleção Brasileira, atacante estreou em outubro do ano passado e anotou um gol nas Eliminatórias, contra o Chile.

O gol marcado na Holanda tem valor simbólico para o Forest. Desde 1995, quando venceu o Auxerre na Copa da UEFA, a equipe não conquistava uma vitória europeia como visitante em competições europeias. O resultado coloca o clube na disputa por vaga entre os oito primeiros da fase de grupos, o que garante classificação direta ao mata-mata. Com o resultado, o técnico Sean Dyche valorizou o momento do time.

— Estou muito feliz pelos torcedores. Muito satisfeito com os jogadores até agora. Que assim continue por muito tempo — declarou.

Sean Dyche é treinador do Nottinghm Forest (Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)
Sean Dyche é treinador do Nottinghm Forest (Foto: Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP / AFP)

