Após demitir Renato Paiva, Fortaleza volta a buscar novo treinador

O Fortaleza oficializou, na última terça-feira (2), a demissão do técnico Renato Paiva. O português chegou em julho para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que ficou no Leão por mais de quatro anos. Com a saída, o clube buscará seu terceiro técnico no ano.

Paiva foi anunciado poucos dias depois da demissão de Vojvoda. O profissional realizou dez partidas com o Tricolor, somando uma vitória, três empates e seis derrotas - foi um aproveitamento de 20%. Com ele, o time foi eliminado nas oitavas da Copa Libertadores e não conseguiu deixar o Z4 do Brasileirão.

Uma das diferenças em relação à saída de Vojvoda é que, agora, o intervalo para o próximo jogo será maior. O Tricolor volta a campo somente no dia 13 de setembro, diante do Vitória, na Arena Castelão - é uma adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza está em 19º lugar na tabela do Brasileirão, com 15 pontos.

Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Novo treinador

O elenco ganhou folga de três dias durante o período de Data Fifa. A medida, conforme o clube cearense, aconteceu "em razão da sequência intensa de jogos e viagens recentes, que geraram acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica".

A diretoria, por outro lado, já está em busca de um novo comandante, que terá a difícil missão de evitar um rebaixamento. O Fortaleza está na elite do futebol nacional desde 2019, acumulando sete temporadas consecutivas.

Nomes como Jair Ventura (atualmente no Avaí) e Eduardo Baptista (está no Criciúma) aparecem entre os cotados. Livre no mercado e especulado em julho, Ramón Díaz é visto como opção mais distante. A informação é do jornal "O Povo".

Mudanças no elenco

Buscando uma saída na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza realizou uma janela de transferências movimentada. Uma das contratações, por sinal, foi indicação direta de Paiva: trata-se do atacante Kayke, emprestado pelo Botafogo até 30 de junho de 2026.

A equipe também anunciou, na última segunda-feira (1º), a chegada dos meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán. Por outro lado, nomes como Gustavo Mancha e Kervin Andrade deixaram o Leão nesta janela.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.