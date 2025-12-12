Chelsea chega a acordo com destaque do Mundial Sub-17, diz jornal
Grupo proprietário dos Blues chegou a um acordo para contratar o meio-campista burquinense Mohamed Zongo
- Matéria
- Mais Notícias
A BlueCo, proprietária do Chelsea e do Strasbourg, chegou a um acordo para contratar o meio-campista burquinense Mohamed Zongo. O jogador, que atua no Sporting Football des Cascades Tenakourou, se juntará ao clube inglês quando completar 18 anos, em 2027. A informação é do jornalista Simon Johnson, do "The Athletic".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro é eleito melhor jogador do mês da Premier League
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Brasileiro é destaque em vitória histórica do Forest na Europa League
Futebol Internacional12/12/2025
- Futebol Internacional
Ida ao Palmeiras? Técnico do Arsenal releva futuro de Gabriel Jesus
Futebol Internacional12/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Destaque na Copa do Mundo Sub-17
Zongo chamou atenção durante a Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar em novembro. O meio-campista participou das seis partidas de Burkina Faso, marcou dois gols, deu três assistências e contribuiu para a campanha até as quartas de final. Ele acertou a trave duas vezes na eliminação por 1 a 0 para a Itália, marcou na vitória sobre a Alemanha na fase de 32 avos e também diante da República Tcheca na fase de grupos.
Canhoto, o jogador de 16 anos atua como meia-atacante e também pode ser utilizado pelo lado direito.
Política de contratações e próximos movimentos
A BlueCo superou concorrentes para fechar o acordo e vê o Strasbourg como um ambiente adequado para o desenvolvimento do atleta até sua chegada a Londres. O grupo reforça a estratégia de investir em jovens jogadores.
Além de Zongo, o Chelsea já assegurou as chegadas do ponta Geovany Quenda, de 18 anos, vindo do Sporting, e do atacante Emanuel Emegha, de 22 anos, adquirido do Strasbourg em setembro. Também estão previstas as transferências do atacante Dastan Satpayev (FC Kairat) e do lateral-esquerdo Denner Evangelista (Corinthians) no verão europeu, quando ambos completam 18 anos. O zagueiro Deinner Ordonez deixará o Independiente del Valle em janeiro de 2028.
A BlueCo foi criada após a compra do Chelsea pelo consórcio Todd Boehly-Clearlake Capital, em 2022, e adquiriu 99,97% do Strasbourg no ano seguinte.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias