imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Chelsea chega a acordo com destaque do Mundial Sub-17, diz jornal

Grupo proprietário dos Blues chegou a um acordo para contratar o meio-campista burquinense Mohamed Zongo

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
12:02
Chelsea - Todd Boehly
imagem cameraTodd Boehly é um dos donos do Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)
A BlueCo, proprietária do Chelsea e do Strasbourg, chegou a um acordo para contratar o meio-campista burquinense Mohamed Zongo. O jogador, que atua no Sporting Football des Cascades Tenakourou, se juntará ao clube inglês quando completar 18 anos, em 2027. A informação é do jornalista Simon Johnson, do "The Athletic".

Destaque na Copa do Mundo Sub-17

Zongo chamou atenção durante a Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar em novembro. O meio-campista participou das seis partidas de Burkina Faso, marcou dois gols, deu três assistências e contribuiu para a campanha até as quartas de final. Ele acertou a trave duas vezes na eliminação por 1 a 0 para a Itália, marcou na vitória sobre a Alemanha na fase de 32 avos e também diante da República Tcheca na fase de grupos.

Canhoto, o jogador de 16 anos atua como meia-atacante e também pode ser utilizado pelo lado direito.

Política de contratações e próximos movimentos

A BlueCo superou concorrentes para fechar o acordo e vê o Strasbourg como um ambiente adequado para o desenvolvimento do atleta até sua chegada a Londres. O grupo reforça a estratégia de investir em jovens jogadores.

Além de Zongo, o Chelsea já assegurou as chegadas do ponta Geovany Quenda, de 18 anos, vindo do Sporting, e do atacante Emanuel Emegha, de 22 anos, adquirido do Strasbourg em setembro. Também estão previstas as transferências do atacante Dastan Satpayev (FC Kairat) e do lateral-esquerdo Denner Evangelista (Corinthians) no verão europeu, quando ambos completam 18 anos. O zagueiro Deinner Ordonez deixará o Independiente del Valle em janeiro de 2028.

A BlueCo foi criada após a compra do Chelsea pelo consórcio Todd Boehly-Clearlake Capital, em 2022, e adquiriu 99,97% do Strasbourg no ano seguinte.

Todd Boehly, dono do Chelsea
Todd Boehly, dono do Chelsea. (Foto: GLYN KIRK / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

