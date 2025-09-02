Fortaleza decide demitir o técnico Renato Paiva

O Fortaleza optou por demitir o técnico Renato Paiva, que estava no clube desde julho. O português realizou dez partidas com o Tricolor, somando uma vitória, três empates e seis derrotas.

A informação inicial é do jornalista Charles Gaspar. Paiva chegou para ser o substituto de Juan Pablo Vojvoda, que teve passagem de quatro anos na equipe do Pici.

Mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado de transferências. A equipe anunciou, na última segunda-feira (1º), a contratação dos meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán.

O time cearense também oficializou duas saídas. A primeira foi a do zagueiro Gustavo Mancha, vendido para o Olympiacos-GRE por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,6 milhões na cotação atual). A segunda foi a do meio-campista Kervin Andrade. O venezuelano transferiu-se para o Maccabi Tel Aviv-ISR por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões).

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.