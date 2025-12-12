menu hamburguer
Onde Assistir

Chelsea x Everton: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 16ª rodada

Londres (ING)
Dia 12/12/2025
12:00
Chelsea x Everton: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraChelsea x Everton: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Chelsea e Everton se enfrentam neste sábado (13), às 12h (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Stamford Bridge, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Everton-escudo-onde-assistir
EVE
16ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 13 de dezembro, às 12h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Thomas Bramall
Assistentes
Richard West, Marc Perry e Dean Whitestone (quarto árbitro)
Var
Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
O Chelsea entra em campo após quatro jogos sem vitória, três deles pela Premier League, e tenta aproveitar o mando de campo para voltar ao G-4. Os Blues somam 25 pontos no Campeonato Inglês, oito a menos que o líder Arsenal. Apesar do retrospecto recente, o time de Enzo Maresca combina ataque eficiente (25 gols em 15 rodadas) com defesa sólida, vazada apenas 15 vezes.

O Everton vive momento melhor, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, e pode chegar ao G-4 caso vença e conte com tropeços dos rivais. Dewsbury-Hall reencontra o ex-clube após ser campeão mundial em julho, e Pickford tenta manter a sequência positiva como visitante, já que não sofreu gols nos dois compromissos mais recentes fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Everton
16ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Richard West, Marc Perry e Dean Whitestone (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; Malo Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro.

Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Carlos Alcaraz e Jack Grealish; Barry.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
