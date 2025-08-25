O Fortaleza foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 no último domingo (24), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva falou sobre o resultado e abordou ainda a situação do atacante Deyverson, que foi afastado pelo clube.

— Parece uma incoerência porque escolhi o Deyverson, entendendo que no momento em que cheguei era o melhor dos três [centroavantes]. Fez dois gols inclusive. O tema é que o Deyverson tem coisas que não o ajudam enquanto jogador. E no momento que atravessamos, que o grupo está, não cabia ter aqui o Deyverson. Ainda mais com tudo que está a volta do Deyverson, de cobrança exterior. Porque ele também não se ajuda, ele próprio, nesse aspecto - disse o treinador.

— É um grande profissional, trabalha muito bem. Mas perde-se nestas coisas. Nós temos que tomar decisões e a decisão é também vermos se pode chegar outro 9. Essa é que é a questão. Porque repito: estar a fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas vai dar os mesmos resultados. E nós estamos a tentar mudar - explicou Paiva.

Partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Derrota para o Mirassol

Em campo, Edson Carioca marcou o gol dos visitantes. O Tricolor teve um pênalti na sequência, mas Bareiro parou em Walter na cobrança e no rebote. O Fortaleza seguiu insistindo na etapa final, sem sucesso.

— A equipe joga, a equipe tem bola, mas não consegue definir nos momentos de finalização. Muitos cruzamentos, o Mirassol pelo ar é muito forte. E não conseguimos contrariar aquilo que, na minha opinião, uma equipe muito boa. Estão fazendo um campeonato ótimo - relatou o técnico.

O Leão está em 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 20 partidas. O Vasco, primeiro time fora da zona, tem 19 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés diante do Mirassol, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (31). A equipe visitará o Internacional, no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília).