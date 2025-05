Liverpool tenta dar ‘chapéu’ em rivais e demonstra interesse em Wirtz

O Liverpool é mais um interessado em Florian Wirtz, de 22 anos. Segundo o 'The Athletic', o clube inglês fez contato com os representantes da joia alemã para afirmar que tem interesse em contratá-lo caso ele saia do Bayer Leverkusen e mire uma transferência para a Premier League. O jogador, avaliado em 140 milhões de euros segundo o Transfermarkt, também é cobiçado por Bayern de Munique, da Alemanha, e Manchester City, rival dos Reds na Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com informações do jornal, o desejo do Liverpool em Wirtz é de longa data, mas o clube ainda aguarda uma definição se ele vai sair do Bayer Leverkusen ou da Alemanha - o jogador pode parar no Bayern. de Munique.

continua após a publicidade

Caso o alemão quera migrar para a Inglaterra, o campeão desta edição da Premier League estaria pronto para acertar um acordo — razão pela qual é um dos clubes que mantém contato com o estafe de Wirtz para acompanhar a situação.

Wirtz tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2027.

Veja números de Wirtz, alvo do Liverpool

Alvo do Bayern, Florian Wirtz fez sua estreia na equipe profissional do Bayer Leverkusen aos 17 anos, na temporada 2019/20. Desde então, o meia se tornou uma peça chave do elenco e jogador fundamental na conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada. Foram 18 gols e 20 assistências pelo Leverkusen no ano mágico do clube.

continua após a publicidade

Alvo do Liverpool, Wirtz em jogo do Leverkusen contra o Dortmund (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Em 195 jogos pelo clube atual, o meia marcou 57 gols e contribuiu com 63 assistências. Além disso, o atleta é convocado pela Alemanha, embora não tenha disputado a última Copa do Mundo por conta de uma grave lesão no joelho.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.