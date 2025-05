Wirtz indica saída do Leverkusen: ‘Experimentar algo novo’

Principal jogador do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz segue despertando o interesse de grandes clubes europeus. Ainda sem definir seu futuro, a joia alemã, porém, deu indícios de que está disposto a deixar a equipe alemã em breve. O camisa 10, em entrevista à "Sports Illustrated", citou como quer sair da zona de conforto ao longo da carreira.

— Tenho a sorte de ter tantos grandes clubes bem perto de casa e agora poder jogar por um dos melhores clubes da Alemanha e da Europa. Tenho muito respeito pelos jovens aqui no Leverkusen, que vêm da América do Sul ou da África, por exemplo, e que deixam suas famílias e arredores para trás por suas carreiras. Estou definitivamente tentado a sair da minha zona de conforto em algum momento e experimentar algo novo. Conheço bem os vestiários do futebol e estou convencido de que encontraria meu lugar rapidamente em qualquer lugar — disse Wirtz.

Atualmente com 22 anos, Wirtz tem como principal interessado o Bayern de Munique, rival do Leverkusen no futebol alemão. Informações locais apontam que o interesse apenas aumentou ao longo da temporada, com os Bávaros dispostos a fazer uma dívida para assegurar a contratação do meia.

Ainda em sua fala, Wirtz enfatizou que suas decisões não tem como pilar principal o aspecto financeiro, já que o Bayern de Munique, por exemplo, é um clube com mais receita que o Leverkusen. O meia explicou que sempre prioriza o lado técnico e esportivo do projeto.

— Quando me mudei de Colônia para Leverkusen, não pensei no meu salário por um segundo, apenas no que era melhor para minha carreira. Nem penso em quanto dinheiro tenho na minha conta ou no que posso ganhar no futuro. Claro, você tem que ter certeza de que tem um bom contrato. Mas para mim, a perspectiva esportiva é muito mais importante do que dinheiro — iniciou.

Florian Wirtz em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Instagram)

— Acho que meus pais ficariam bravos se eu me concentrasse demais em dinheiro. Depois de me mudar para Leverkusen aos 16 anos, meus pais administravam meu salário e me enviavam 150 euros por mês. Isso deixou uma marca em mim. Era importante para meus pais que eu não fizesse nada estúpido com meu salário — concluiu.

Com Xabi Alonso, Real corre por fora por Wirtz

Priorizando reforçar o setor defensivo, o Real Madrid é outro clube que estaria disposto a contratar Florian Wirtz. Soma-se o fato de que Xabi Alonso está perto de substituir Carlo Ancelotti. Neste sentido, o técnico espanhol, que treina Wirtz no Leverkusen, poderia pesar nas negociações e superar o Bayern de Munique.

