Bayern vence disputa com Real Madrid e planeja investimento astronômico em joia alemã

O Bayern de Munique venceu a concorrência com o Real Madrid e planeja investimento astronômico pela contratação de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Segundo o "Bild", o clube entrou em acordo com o jogador e cogita pagar 100 milhões de euros (R$ 636,7 milhões) pela joia alemã.

No entanto, Wirtz possui contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2027, o que pode dificultar uma transferência na próxima janela para o Bayern. Ainda assim, o atleta estaria disposto a esperar uma mudança para os bávaros até 2026 caso não haja acordo nos próximos meses.

O Bayern estaria disposto a oferecer um contrato por cinco anos, e Wirtz receberia um salário anual entre 20 a 25 milhões de euros (entre R$ 127 a R$ 159 milhões), segundo a "Sky Sports". Apesar do interesse de diversos clubes, o meia tem a intenção de permanecer na Alemanha.

No entanto, ainda não houve contato formal entre o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen pela transferência da joia alemã. Além disso, Wirtz ainda não comunicou ao seu clube atual o desejo de se mudar na próxima janela.

Veja números de Wirtz, alvo do Bayern de Munique

Alvo do Bayern, Florian Wirtz fez sua estreia na equipe profissional do Bayer Leverkusen aos 17 anos, na temporada 2019/20. Desde então, o meia se tornou uma peça chave do elenco e jogador fundamental na conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada.

Em 195 jogos pelo clube atual, o meia marcou 57 gols e contribuiu com 63 assistências. Além disso, o atleta é convocado pela Alemanha, embora não tenha disputado a última Copa do Mundo por conta de uma grave lesão no joelho.