Astro do Leverkusen, Wirtz tem reunião com gigante da Premier League

Astro do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz esteve na Inglaterra para uma reunião com representantes do Manchester City, nesta terça-feira (13). Segundo o "Bild", o clube inglês formalizou uma proposta pelo jogador ao clube alemão.

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola entende que Wirtz é o substituto ideal para repor a saída de Kevin de Bruyne. Embora os ingleses tenham entrado em acordo com o alemão, os clubes ainda não fecharam a transferência.

Além do Manchester City, o Bayern de Munique é um dos grandes interessados na contratação de Wirtz para a próxima temporada. Com isso, o meia deverá decidir seu futuro entre as duas equipes nas próximas semanas.

Com contrato até junho de 2027, Wirtz vê a oportunidade de deixar o Bayer Leverkusen junto do técnico Xabi Alonso. O jogador buscará novos ares para seguir crescendo profissionalmente e em busca de títulos.

Veja números de Florian Wirtz

Alvo do Manchester City e Bayern, Florian Wirtz fez sua estreia na equipe profissional do Bayer Leverkusen aos 17 anos, na temporada 2019/20. Desde então, o meia se tornou uma peça chave do elenco e jogador fundamental na conquista dos títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada.

Em 196 jogos pelo clube atual, o meia marcou 57 gols e contribuiu com 63 assistências. Além disso, o atleta é convocado pela Alemanha, embora não tenha disputado a última Copa do Mundo por conta de uma grave lesão no joelho.