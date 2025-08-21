Fundação Diogo Jota levanta suspeita de golpe por imprensa europeia

Uma fundação criada em memória do falecimento do atacante Diogo Jota está enfrentando questionamentos após a imprensa europeia descobrir que não tinha ligação com a família do jogador ou com o Liverpool. De acordo com informações do jornal inglês "The Telegraph", a "Fundação Diogo Jota" vem solicitando doações por meio de um site (diogojotafoundation.org) criado três dias após a morte do português.

Até o momento, a instituição afirma ter arrecadado perto de 50 mil libras (aproximadamente R$ 360 mil). A página de doações, que leva os usuários a uma plataforma externa, permite apenas doações em criptomoedas e apresenta logotipos do Liverpool, Unicef, Allianz e da Plataforma Portuguesa de ONGs para o Desenvolvimento. Segundo o diário, três das citadas afirmaram não ter conhecimento e que não trabalharam em parceria com a fundação.

O "The Telegraph" noticiou que a Comissão de Caridade da Inglaterra também confirmou que não recebeu nenhum pedido de registro da fundação, que lista endereços em Londres, Nova York e Lisboa em seu site, bem como números de telefone associados. Além disso, chamadas e mensagens de texto não foram respondidas, assim como um e-mail para contato.

Fundação Diogo Jota levanta suspeitas de golpe de jornal "The Telegraph", da Inglaterra (Foto: Reprodução)

A página inicial do site descreve a missão da fundação como: "Honrar o legado de Diogo Jota". Também inclui uma suposta citação do atacanter português, dizendo que o futebol deu tudo ao jogador e "acreditava em usar o jogo para retribuir, inspirarm elevar e criar oportunidades para que outros prosperem".

— A Fundação Diogo Jota foi criada em 2025 com um objetivo: celebrar a incrível jornada de Diogo, de uma pequena academia de jovens em Gondomar (terra natal de Diogo Jota) a um dos jogadores de futebol mais respeitados da Europa - e retribuir esse espírito — escreveu a instituição em seu site.

Como foi a morte de Diogo Jota, do Liverpool?

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

