Salah renova com Liverpool: veja as marcas do egípicio pelo clube inglês

Na manhã desta sexta-feira (11), o Liverpool anunciou a renovação do contrato de Mohamed Salah por mais dois anos. Com a extensão do vínculo, o egípcio permanecerá em Anfield até meados de 2027 e terá a chance de ampliar ainda mais seus impressionantes números com a camisa dos Reds.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Principais marcas de Mohamed Salah pelo Liverpool (2017 - 2025)

Número de partidas

Desde sua estreia em agosto de 2017, contra o Watford, Salah já disputou 394 partidas pelo Liverpool. A maior parte delas (281) foi na Premier League. O camisa 11 também soma 75 jogos na Champions League, 12 na FA Cup, 11 na Copa da Liga Inglesa, nove na Europa League, três no Community Shield, dois na Mundial de Clubes da Fifa e um na Supercopa da Uefa. Com a renovação, o atacante está perto de se tornar o 25º jogador da história do clube com mais jogos, estando empatado com ex-goleiro do Liverpool, Pepe Reina.

continua após a publicidade

3° maior artilheiro

O egípcio soma, até aqui, 243 gols com a camisa do Liverpool, estando atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt na história do clube. Ele é o maior artilheiro dos Reds tanto na Premier League (182) quanto na Champions League (45). Além de seis gols na FA Cup, cinco na Europa League, quatro na Copa da Liga e um na Community Shield (Supercopa da Inglaterra). Na temporada 2024-25, Salah já marcou 32 vezes, superando a marca de 30 gols em cinco das oito temporadas que disputou pelos Reds.

3° maior assistente

Além dos gols, Salah também contribuiu com 109 assistências pelo clube. Destas, 22 foram registradas somente na temporada atual, superando sua melhor marca anterior (16 em 2022-23). Ele alcançou dois dígitos de assistências em todas as temporadas, com exceção de uma.

continua após a publicidade

Sadio Mané (17), Roberto Firmino (14) e Cody Gakpo (10) são os jogadores que mais receberam passes decisivos do egípcio. Em 2021-22, suas 13 assistências na Premier League lhe renderam o prêmio de Playmaker da temporada.

44 gols em uma temporada

A temporada 2017-18 marcou a melhor performance individual de Salah: 44 gols em 52 jogos, com média de 0,85 gol por partida. Essa é a segunda maior marca de gols em uma única temporada na história do Liverpool, atrás apenas dos 47 de Ian Rush em 1983-84.

Em sua primeira temporada pelo Liverpool, Salah marcou 44 gols em 52 jogos (Foto: ANTHONY DEVLIN/AFP)

2° jogador com mais pênaltis convertidos

Salah já converteu 44 pênaltis pelo Liverpool, ficando atrás apenas de Steven Gerrard (47) na lista dos maiores cobradores da história do clube. O egípcio marcou 85% das 52 cobranças que realizou com a camisa dos Reds.

42 jogos com gol e assistência

Outra recorde de Salah é o de 42 partidas em que ele marcou e deu assistência no mesmo jogo da Premier League, superando Wayne Rooney (36).

Maior artilheiro do North West Derby

Salah é o maior artilheiro da história dos confrontos entre os rivais Liverpool e Manchester United, com 16 gols — sendo dez deles marcados em Old Trafford (casa do United). Além de um hat-trick marcado contra os Red Devils.

Na temporada 2021-22, Salah marcou um hat-trick na vitória do Liverpool por 5 a 0 sobre o Manchester United (Foto: Oli SCARFF/AFP)

Troféus conquistados

Vestindo a camisa do Liverpool, Salah já levantou oito troféus: Champions League (2019), Supercopa da Uefa (2019), Mundial de Clubes da Fifa (2019), Premier League (2019-20), duas Copas da Liga (2022 e 2024), FA Cup (2022) e a Community Shield (2022).

Recorde de melhor do mês na Premier League

Salah foi eleito sete vezes como Jogador do Mês da Premier League, um recorde que divide com Sergio Agüero e Harry Kane. Ele venceu o prêmio em novembro de 2017, fevereiro de 2018, março de 2018, outubro de 2021, outubro de 2023, novembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Hat-tricks marcados

O egípcio já marcou cinco hat-tricks pelo Liverpool. O primeiro, com quatro gols, foi contra o Watford em março de 2018. Os outros vieram contra Bournemouth (2018), Leeds United (2020), Manchester United (2021) e Rangers (2022) — este último com um tempo recorde de apenas seis minutos e 12 segundos.

Chuteiras de ouro

Salah venceu a Chuteira de Ouro da Premier League três vezes: em 2017-18, 2018-19 e 2021-22. Atualmente, ele lidera novamente a artilharia do campeonato com 27 gols, buscando igualar o recorde de quatro prêmios conquistados por Thierry Henry.

Prêmios de Melhor do Ano da PFA

O atacante já foi eleito duas vezes como Jogador do Ano pela PFA (Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra), em 2018 e 2022. Também venceu, nos mesmos anos, o prêmio da FWA (Associação dos Jornalistas de Futebol). É o único jogador da história a conquistar as duas honrarias representando o Liverpool.