Diego Simeone, do Atlético de Madrid, será avô pela primeira vez

O filho de Diego Simeone, Gianluca Simeone, que atualmente é jogador do Rayo Majadahonda, e a mulher, Eva Bargiela, anunciaram que serão pais de um menino. O treinador do Atlético de Madrid, que tem três filhos - Giovanni, Gianluca e Giuliano - e duas filhas, Francesca e Valentina, será avô pela primeira vez.

- Una notica muy especial 🥺 es un bebito! (Uma notícia muito especial, é um menino!) - escreveu Eva Bargiela, nora de Diego Simeone.

Quem é Gianluca?

Gianluca é um dos quatro filhos do treinador, ao lado de Giuliano, Giovanni e Valentina. O atacante de 26 anos iniciou a carreira no River Plate, da Argentina, e rodou por times de menor expressão até chegar ao Rayo Majadahonda, em 2024. O jogador já foi flagrado provocando torcedores do Real Madrid, com um gesto de banana, durante uma partida contra o time do pai.

Jogador já se envolveu em polêmica

Em partida da quarta divisão espanhola, realizada no domingo (3), o jogador teria insultado o adversário Julio Martínez, do Guadalajara. Nos acréscimos da partida, Julio Martínez acusou o jogador de ter proferido a seguinte frase: "Maldito macaco, negro de merda". A partida ficou paralisada para que o árbitro de campo, Thierry Torres Rodríguez, se comunicasse com o delegado da partida. jogador negou que tenha discriminado o rival.