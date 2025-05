Disputa bilionária: clubes europeus faturam alto com fornecedoras de material

Em meio à crescente profissionalização e internacionalização do futebol europeu, uma fonte de receita se destaca cada vez mais: os acordos com marcas de material esportivo. Segundo levantamento da agência alemã Spobis, os 12 clubes com os maiores contratos do continente somam, juntos, impressionantes 912 milhões de euros por temporada — o equivalente a R$ 5,7 bilhões.

A liderança do mercado é da adidas, com um investimento total de 530 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões). A marca alemã é responsável por sete dos dez maiores contratos da Europa, incluindo gigantes como: Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Bayern, Juventus e Newcastle.

Recentemente, a empresa também fechou com Liverpool, que rompeu com a Nike e terá um contrato de € 72 milhões por temporada (R$ 450 milhões).

👟 Marcas em disputa: Nike, Puma e adidas dominam

A Nike mantém acordos com quatro clubes: Barcelona, PSG, Chelsea e Tottenham. Juntas, essas parcerias representam € 307 milhões (R$ 1,9 bilhão) por temporada.

A Puma, por sua vez, aparece com um contrato de destaque: Manchester City, atual tricampeão da Premier League, que fatura € 75 milhões (R$ 469 milhões) anuais com a fornecedora.

📊 Top clubes por valores individuais de contrato:

Barcelona (Nike): € 127 milhões (R$ 795 milhões) Real Madrid (adidas): € 120 milhões (R$ 751 milhões) Manchester United (adidas): € 94 milhões (R$ 588 milhões) Manchester City (Puma): € 75 milhões (R$ 469 milhões) Liverpool (adidas): € 72 milhões (R$ 450 milhões)

💼 Estratégia de longo prazo e visibilidade global

Os contratos com fornecedoras deixaram de ser apenas uma forma de vestir os jogadores. Hoje, são ativos estratégicos na estrutura financeira dos clubes.

- Vincular a marca a um gigante do futebol europeu traz uma série de benefícios, como exposição global e uma conexão direta com milhões de consumidores - explica Renê Salviano, CEO da Heatmap.

Outro ponto relevante é a duração dos contratos. Todos os dez maiores acordos do futebol europeu têm validade mínima até 2027. Para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, isso garante segurança para ambos os lados:

- Para os clubes, esse tipo de vínculo significa uma segurança financeira a médio e longo prazo. Além de garantir visibilidade, é uma ótima oportunidade de desenvolver novos produtos, produzir campanhas e fortalecer a identificação com o torcedor e o time.

💰 Premier League domina

Mesmo com os maiores valores individuais em clubes espanhóis, a Premier League é a liga mais presente no topo do ranking: sete dos dez maiores contratos são de clubes ingleses. O total movimentado pelas equipes britânicas supera € 476 milhões (R$ 2,9 bilhões).