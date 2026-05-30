Inteligência artificial crava placar de PSG x Arsenal pela Champions League

PSG e Arsenal decidem a final da Champions League, neste sábado (30), às 13h (de Brasília), em Budapeste. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a decisão e o recurso tecnológico apontou uma vitória do time inglês.

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A tecnologia não pegou leve com os torcedores de Arsenal e PSG. De acordo com a previsão da IA a partida será dramática e eletrizante. O time inglês irá abrir o placar no primeiro tempo, mas verá os franceses empatarem na etapa complementar.

Na prorrogação, a equipe do técnico Mikel Arteta irá levar a melhor. O Chat GPT apontou para um gol decisivo do atacante Viktor Gyökeres aos 108 minutos. Veja abaixo:

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Arsenal em (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Simulação completa da final da Champions League

Primeiro Tempo

O jogo começa intenso. O Arsenal de Mikel Arteta pressiona alto e tenta controlar a posse através de Declan Rice e Martin Ødegaard.

Já o PSG de Luis Enrique aposta nas transições rápidas com Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. O confronto segue equilibrado, como muitos analistas preveem.

27' – GOL DO ARSENAL! 1–0: (Gabriel Magalhães - 27')

Escanteio cobrado por Ødegaard. A bola sobra na área e Gabriel Magalhães cabeceia firme para abrir o placar.

O Arsenal passa a defender em bloco médio, explorando contra-ataques com Bukayo Saka.

Intervalo: Arsenal 1 x 0 PSG

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Segundo Tempo

O PSG volta mais agressivo. Vitinha assume o controle do meio-campo e os franceses aumentam a pressão.

63' – GOL DO PSG! 1–1: (Ousmane Dembélé - 63')

Kvaratskhelia recebe pela esquerda, corta para dentro e encontra Dembélé livre na área. Finalização cruzada sem chances para David Raya.

O ritmo aumenta. As duas equipes criam oportunidades, mas os goleiros aparecem bem.

89'

Saka quase decide após jogada individual, mas a bola passa raspando a trave.

Fim do tempo regulamentar: Arsenal 1 x 1 PSG

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Prorrogação

O desgaste físico aparece.

108' – GOL DO ARSENAL! 2–1: (Viktor Gyökeres - 108')

Contra-ataque rápido. Rice recupera a bola, lança Saka, que cruza rasteiro para Viktor Gyökeres empurrar para as redes.

O PSG se lança ao ataque nos minutos finais.

120+2'

Grande defesa de Raya em chute de Kvaratskhelia.