Inteligência artificial crava placar de PSG x Arsenal pela Champions League
Final do torneio europeu acontece neste sábado (30)
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PSG e Arsenal decidem a final da Champions League, neste sábado (30), às 13h (de Brasília), em Budapeste. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a decisão e o recurso tecnológico apontou uma vitória do time inglês.
O plano de Arteta para destronar o PSG e conquistar a Champions League
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A tecnologia não pegou leve com os torcedores de Arsenal e PSG. De acordo com a previsão da IA a partida será dramática e eletrizante. O time inglês irá abrir o placar no primeiro tempo, mas verá os franceses empatarem na etapa complementar.
Na prorrogação, a equipe do técnico Mikel Arteta irá levar a melhor. O Chat GPT apontou para um gol decisivo do atacante Viktor Gyökeres aos 108 minutos. Veja abaixo:
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Simulação completa da final da Champions League
Primeiro Tempo
O jogo começa intenso. O Arsenal de Mikel Arteta pressiona alto e tenta controlar a posse através de Declan Rice e Martin Ødegaard.
Já o PSG de Luis Enrique aposta nas transições rápidas com Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. O confronto segue equilibrado, como muitos analistas preveem.
27' – GOL DO ARSENAL! 1–0: (Gabriel Magalhães - 27')
Escanteio cobrado por Ødegaard. A bola sobra na área e Gabriel Magalhães cabeceia firme para abrir o placar.
O Arsenal passa a defender em bloco médio, explorando contra-ataques com Bukayo Saka.
Intervalo: Arsenal 1 x 0 PSG
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Segundo Tempo
O PSG volta mais agressivo. Vitinha assume o controle do meio-campo e os franceses aumentam a pressão.
63' – GOL DO PSG! 1–1: (Ousmane Dembélé - 63')
Kvaratskhelia recebe pela esquerda, corta para dentro e encontra Dembélé livre na área. Finalização cruzada sem chances para David Raya.
O ritmo aumenta. As duas equipes criam oportunidades, mas os goleiros aparecem bem.
89'
Saka quase decide após jogada individual, mas a bola passa raspando a trave.
Fim do tempo regulamentar: Arsenal 1 x 1 PSG
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Prorrogação
O desgaste físico aparece.
108' – GOL DO ARSENAL! 2–1: (Viktor Gyökeres - 108')
Contra-ataque rápido. Rice recupera a bola, lança Saka, que cruza rasteiro para Viktor Gyökeres empurrar para as redes.
O PSG se lança ao ataque nos minutos finais.
120+2'
Grande defesa de Raya em chute de Kvaratskhelia.
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