Que horas é a final da Champions League? Saiba onde assistir Arsenal x PSG
PSG e Arsenal decidem a Champions League 2025/26 neste sábado (30), em Budapeste, com o time francês defendendo o título e os ingleses em busca de uma conquista inédita na história do clube
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Arsenal se enfrentam neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria, pela grande final da Champions League 2025/26.
Relacionadas
- Futebol Internacional
PSG x Arsenal coloca zagueiros da Seleção frente a frente na final da Champions
Futebol Internacional29/05/2026
- Futebol Internacional
Entenda por que a final da Champions League entre PSG e Arsenal mudou de horário
Futebol Internacional29/05/2026
- Lance! Negócios
Entenda a potência comercial e de mídia por trás da transmissão da final da Champions League
Lance! Negócios29/05/2026
O duelo coloca frente a frente o atual campeão europeu e um Arsenal que busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT Sports e HBO Max.
🔥 Superodd 17x para Arsenal e PSG marcarem gol na partida - apenas para novas contas na Esportivabet
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
FICHA DO JOGO
PSG x Arsenal
Competição: Liga dos Campeões da UEFA 2025/26
Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 13h (de Brasília)
Local: Arena Ferenc Puskás – Budapeste, Hungria
Transmissão: SBT, TNT Sports e HBO Max
COMO CHEGAM AS EQUIPES
O PSG chega à decisão defendendo o título conquistado na última temporada, quando venceu a Inter de Milão por 5 a 0 na final. Na campanha atual, a equipe francesa teve grande desempenho e garantiu vaga na decisão após eliminar o Bayern de Munique em uma semifinal emocionante: vitória por 5 a 4 em Paris e empate por 1 a 1 na Alemanha.
Sem desfalques relevantes, o técnico Luis Enrique deve manter a base titular utilizada ao longo da competição. O destaque do time parisiense segue sendo o trio ofensivo formado por Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, principal arma na busca pelo bicampeonato consecutivo.
Do outro lado, o Arsenal chega à final em busca de um título inédito da Champions League. A equipe inglesa eliminou o Atlético de Madrid nas semifinais, com empate por 1 a 1 fora de casa e vitória por 1 a 0 em Londres.
O técnico Mikel Arteta ainda lida com uma dúvida importante para a decisão: o lateral-direito Timber, em recuperação de lesão muscular, deve iniciar no banco de reservas, abrindo espaço para Mosquera entre os titulares. No setor ofensivo, as principais esperanças estão em Bukayo Saka e Kai Havertz.
REGULAMENTO DA FINAL
Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo a igualdade, o título será definido nas cobranças de pênaltis.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice e Lewis-Skelly; Eze, Saka e Trossard; Havertz.
Técnico: Mikel Arteta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias