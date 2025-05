Real Madrid monitora meio-campista do Campeonato Alemão

Buscando uma reformulação no elenco, o Real Madrid planeja os próximos passos da temporada e mapeia possíveis reforços no futebol europeu. Com Dean Huijsen já contratado e Trent Alexander-Arnold próximo de um acerto, o jornal "Marca" afirmou que o próximo alvo do clube merengue é Hugo Larsson, meio-campista do Eintracht Frankfurt.

Após avançar nas negociações com Huijsen e Alexander-Arnold, o Real Madrid volta suas atenções para o setor de meio-campo. Segundo o Marca, Larsson tem despertado o interesse do clube e pode ser o próximo alvo da equipe. Aos 20 anos, o jogador sueco é considerado uma das revelações da Bundesliga na temporada 2024/25.

Jogador está no Frankfurt desde 2023 (Foto: Divulgação/Eintracht Frankfurt)

Larsson já havia sido observado anteriormente pelo Real Madrid, mas agora a possibilidade de transferência parece mais concreta. Desde que chegou ao Eintracht Frankfurt, em 2023, o jogador teve uma evolução significativa. Nesta segunda temporada pelo clube alemão, consolidou-se como titular absoluto e peça importante na seleção da Suécia.

Larsson já tem dois anos de carreira na seleção sueca

Com passagens pela base do Malmö, Larsson estreou profissionalmente aos 17 anos, 7 meses e 24 dias - desempenho que lhe rendeu o prêmio de "Melhor Jogador Jovem" da Liga Sueca. Na atual campanha da Bundesliga, soma 33 partidas e três gols. Contando Europa League e Copa da Alemanha, os números sobem para 47 jogos e seis gols.

continua após a publicidade

Segundo o site Transfermarkt, o valor de mercado atual de Larsson é de 40 milhões de euros - quatro vezes mais do que o Eintracht Frankfurt pagou ao Malmö na época da contratação. Em dezembro passado, o Real Madrid já havia sido apontado na imprensa alemã como possível destino do jogador.

A Bundesliga continua sendo um mercado estratégico para os blancos, que, com exceção da passagem de Luka Jovic, costumam colher bons resultados ao contratar desta liga. A chegada de Xabi Alonso, com experiência recente no Bayer Leverkusen, pode reforçar ainda mais o foco do clube espanhol no futebol alemão.