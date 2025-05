Real Madrid está interessado na contratação de Nico Williams, diz jornal

O Real Madrid está interessado na contratação de um novo ponta para a próxima temporada, e o nome de Nico Williams agrada a diretoria. De acordo com informações do jornal "Marca", da Espanha, o espanhol tem muita força internamente e pode vir para substituir Rodrygo, que está insatisfeito no clube e pode sair. A multa de Nico Williams é de 58 milhões de euros, e não há necessidade de negociação entre os clubes.

Segundo o "Marca", o perfil de Nico Williams agrada - e muito - a diretoria merengue. Trata-se de um jogador jovem e com grande impacto midiático e projeção tanto esportiva quanto comercial. O espanhol do Athletic Bilbao teve ascensão na última temporada, principalmente pela seleção espanhola, onde foi um dos destaques da conquista da Eurocopa de 2024, inclsuive marcando na final contra a Inglaterra.

O jornal ainda destaca que o Real Madrid valoriza o golpe que seria tirar do Barcelona um dos grandes objetivos que o clube catalão vinha monitorando desde a temporada passada. Contudo, a ascensão de Raphinha nesta temporada, com uma campanha digna de Bola de Ouro, fez o interesse do Barcelona pelo jogador - que joga na mesma posição que o brasileiro - perder força.

Nico Williams pode substituir Rodrygo no Real Madrid

Rodrygo despertou interesse do Arsenal (Damien Meyer/AFP)

A contratação de Nico Williams, se concretizada pelo Real Madrid, pode indicar que o clube se planeja para uma possível saíde de Rodrygo, que está insatisfeito no clube. O atacante de 24 anos vive sua fase mais difícil com a camisa do Real Madrid. Após a chegada de novas estrelas ofensivas no plantel merengue, o camisa 11 perdeu espaço e alcançou o limite atuando na ponta-direita. Segundo o jornalista Gustavo Hofman, da "ESPN Brasil", o brasileiro cansou da improvisação e quer jogar em sua posição preferida, pelo lado esquerdo de ataque.

— O Rodrygo quer jogar na sua posição. Cansou de ser improvisado em outras posições, ele quer jogar pela esquerda. O que isso vai resultar? Veremos nos próximos dias, semanas, na próxima temporada. Mas essa é uma informação que obtive com pessoas próximas a ele. Ele quer jogar na posição dele, onde sempre rendeu mais — revelou Hofman.

