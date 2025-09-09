Zé Roberto aponta favoritos na Champions e relembra duelo com Barcelona: ‘Bobinho gigante’

Ex-jogador de Seleção Brasileira e de diversos clubes europeus, Zé Roberto apontou os favoritos a vencerem a Champions League 2025/2026. Em entrevista ao Lance!, o veterano não titubeou ao apontar quatro clubes como os principais candidatos ao título na temporada atual.

- O PSG é um dos candidatos, mas eu apontaria outros três clubes. O Barcelona tem um time que pode chegar à final. O Bayern se reforçou e tem pretensão de voltar a disputar a decisão da Champions. E o Real Madrid pela tradição, pois é um clube que quando chega nas fases finais, tem uma possibilidade muito grande de crescer no torneio e voltar a vencer.

Enquanto o Barcelona conseguiu manter a base da última temporada, Zé Roberto destrinchou as mudanças de Real Madrid e Bayern de Munique. O ex-jogador explicou os motivos que fazem dos espanhóis e dos alemães favoritos na conquista da Champions League.

- O Real Madrid tem uma exigência alta porque é o maior clube do mundo. O Real precisava de renovação. Vai no mercado e traz os melhores (jogadores). Xabi Alonso chegou após grandes temporadas no Leverkusen e com novas ideias, disputou o Mundial, mas não fez um grande torneio. O Real vai enfrentar a concorrência direta do Barcelona, que vejo em um momento melhor. Isso aumenta a competitividade e a exigência para que o clube volte a vencer.

Na sequência, Zé Roberto explicou a atuação do Bayern de Munique nas últimas janelas de transferências. O ex-jogador elogiou a contratação de Luis Díaz, que chega para resolver um dilema antigo da equipe comandada por Vincent Kompany.

- Quando o Bayern contrata o Kane, é porque o clube tem a tradição de ter atacantes que fazem gols. Tinha Lewandowski, Klose, Luca Toni, Elber, então o clube procura manter essa tradição de ter goleadores. E vai no mercado e não mede esforço. E traz o Luis Díaz para suprir a necessidade de jogador pela beirada após as saídas de Robben e Ribéry. A vinda dele é muito certeira, porque faz a função que esses antigos jogadores faziam. O Bayern teve dificuldade de encontrar no mercado. Ele faz diferença na seleção em que joga e já chega parecendo que vestia a camisas do clube há anos. Vai agregar e ajudar o Bayern a voltar a disputar a final da Champions.

Questionado sobre uma lembrança marcante de Champions League, Zé Roberto recordou de um duelo contra o Barcelona quando vestia a camisa do Bayern de Munique. O duelo foi válido pelas quartas de final da competição em 2008/2009, em que os culés conquistaram o título na temporada.

- Minha lembrança ruim foi um jogo contra o Barcelona no Camp Nou. A sensação era como se eu estivesse em um bobinho gigante. Nunca tinha sentido isso em um jogo. Enfrentar o time do Pep Guardiola com Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, Henry e Eto'o... Foi uma recordação ruim de Champions League esse jogo, porque não víamos a cor da bola. Foi 4 a 0 para eles, pênalti não dado noo Messi e a sensação de ter estado em um bobinho gigante.

Na próxima terça-feira (17), a Champions League dará pontapé inicial com a fase de liga com duelos que prometem muita emoção. A entrevista com Zé Roberto foi viabilizada pela bet365, que é parceiro global oficial da competição europeia.

Veja outras respostas de Zé Roberto sobre a Champions

Novo formato

- Possibilita alguns clubes ter essa oportunidade, essa possibildiade de chegar numa fase mais avançada para buscar uma classificação dentro de um formato totalmente difernte do que era antes. Esse novo formato possibilita alguns clubes buscarem uma classificação contra outras grandes equipes. É interessante para algumas equipes.

Lamine Yamal

- Ele vem numa crescente. É um jogador jovem e muito talentoso. E o estilo do Barcelona favorece muito ele. Eu apontaria ele como um candidato até a própria Bola de Ouro. Se o Barcelona chegar até as fases finais da Champions, vai ser um dos destaques. E eu apontaria o Raphinha, pela temporada que fez. É um jogador que dava muita assistência, mas agora está fazendo muitos gols. Mas o Lamine é um jogador que vai ser o melhor do mundo.

Bayer Leverkusen

- O Leverkusen vai ter mais dificuldade, porque perdeu o treinador, além de peças importantes, como o Tah, que era um pilar importante na defesa, e o Wirtz. O Leverkusen vai ter dificuldade de encontrar um padrão, um jogo vistoso, versátil, mas o Bayern foi certeiro nas contratações e chega como forte candidato..

Recordação positiva

- Recordação boa foi ter vencido. Não fiquei até o final da temporada, mas tive na minha primeira experiência pelo Real Madrid ter marcado gol e vencido a competição mesmo não tendo ficado até o final da temporada.

Quem pode surpreender?

- Quem eu acho que pode surpreender e já disputou final de Champions é o Dortmund. É um clube que tem jogadores jovens, um treinador, como o Kovac, que renovou agora. É um clube que eu acredito que pode surpreender. Não entra como favorito.

