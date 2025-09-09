menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Liverpool lança novo terceiro uniforme verde para a temporada; veja

Clube inglês e Adidas divulgaram o novo kit nesta terça-feira (9)

imagem cameraLiverpool divulga novo terceiro uniforme para temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Liverpool)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
14:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Liverpool e a Adidas divulgaram nesta terça-feira (9) o lançamento do novo terceiro uniforme, com cor predominante verde. Além das cores diferente do vermelho original, a camisa também conta com o escudo utilizado entre 1987 e 1992.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A nova coleção de uniforme conta com camisa de jogo de manga curta, camisa de jogo de manga longa, camisa de goleiro (essa na cor preta), camisa de treino manga curta e manga longa (essas com detalhes em preto nas mangas) e casaco. Os shorts são na cor branca, com detalhes verdes, mesma cor dos meiões.

continua após a publicidade

O Liverpool estreará seu novo terceiro uniforme no domingo, às 10h (de Brasília), fora de casa, contra o Burnley. Atual campeão, o clube inglês lidera a Premier League, com 100% de aproveitamento em três jogos.

Veja as fotos do novo uniforme do Liverpool

Liverpool divulga novo terceiro uniforme para temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Liverpool)
Liverpool divulga novo terceiro uniforme para temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Liverpool)
Liverpool divulga novo terceiro uniforme para temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Liverpool)
Liverpool divulga novo terceiro uniforme verde para temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Liverpool)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias