Liverpool lança novo terceiro uniforme verde para a temporada; veja
Clube inglês e Adidas divulgaram o novo kit nesta terça-feira (9)
O Liverpool e a Adidas divulgaram nesta terça-feira (9) o lançamento do novo terceiro uniforme, com cor predominante verde. Além das cores diferente do vermelho original, a camisa também conta com o escudo utilizado entre 1987 e 1992.
A nova coleção de uniforme conta com camisa de jogo de manga curta, camisa de jogo de manga longa, camisa de goleiro (essa na cor preta), camisa de treino manga curta e manga longa (essas com detalhes em preto nas mangas) e casaco. Os shorts são na cor branca, com detalhes verdes, mesma cor dos meiões.
O Liverpool estreará seu novo terceiro uniforme no domingo, às 10h (de Brasília), fora de casa, contra o Burnley. Atual campeão, o clube inglês lidera a Premier League, com 100% de aproveitamento em três jogos.
Veja as fotos do novo uniforme do Liverpool
