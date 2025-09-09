Jogador do Atlético de Madrid faz comparação com Árabia: ‘Teria que jogar 20 anos’
Dávid Hancko contou detalhes sobre transferência conturbada aos Colchoneros
O zagueiro eslovaco Dávid Hancko confirmou que esteve muito perto de reforçar o Al Nassr, da Arábia Saudita, antes de acertar sua transferência para o Atlético de Madrid. Em entrevista ao canal "TA3", o defensor revelou que a decisão foi tomada no limite, durante o último mercado de verão europeu.
— Não era nossa primeira opção (o Al Nassr) porque sempre quis ficar na Europa. E, embora eu tenha falado com treinadores e diretores de outros clubes em janelas anteriores, a transferência nunca se concretizou. Este verão só chegou uma oferta, mas foi incrível — revelou o zagueiro.
Hancko explicou que a possibilidade de mudar para a Arábia Saudita implicaria deslocar a esposa grávida para Riad, o que pesou na decisão, e disse que chegou a viajar à Áustria para se integrar ao Al Nassr. No entanto, após identificar aspectos que não lhe agradaram, comunicou o agente, que retomou contato com o Atlético. Segundo o zagueiro, o clube madrilenho acelerou a negociação e acertou a contratação em pouco mais de um dia.
— Desde certo ponto de vista, não era ideal ter que arrastar minha esposa grávida para o outro lado do mundo, até Riad, mas ela disse que iria e que poderíamos gerir. Embora, claro, ela tinha suas preferências de onde ir. Quando começamos a sentir que algo não ia bem, meu agente fez saber ao Atlético que ainda podiam me contratar, e o Atlético fez em um dia e meio o que queríamos que tivessem feito em um ano e meio — afirmou Hancko
Sobre a diferença financeira entre as propostas, Hancko foi taxativo ao comparar os contratos: afirmou que precisaria atuar 20 anos pelo Atlético para auferir o montante oferecido pelo Al Nassr e ressaltou que assinou vínculo de cinco anos com o clube espanhol, contra quatro anos naquela oferta saudita.
— Não vou mentir, aquele contrato foi simplesmente... Se eu comparar contratos, eu teria que jogar pelo Atlético por 20 anos para ganhar tanto. E eu tenho um contrato de cinco anos com eles, enquanto com o Al Nassr foram apenas quatro — declarou o jogador.
Atlético de Madrid Madrid na temporada
O Atlético de Madrid encara o Villarreal pela quarta rodada de La Liga, no Riyadh Air Metropolitano, na capital espanhola, no sábado (13), às 16h (de Brasília). Os Colchoneros estão na 17º colocação, com apenas dois pontos conquistados. Na Champions League, a equipe de Diego Simeone estreia contra o Liverpool, em Anfield, na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília).
