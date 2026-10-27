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Lamine Yamal se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Jogador do Barcelona venceu o Troféu Kopa pelo terceiro ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 18:42
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Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo
Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo (Foto: Franck Fife/AFP)

O jovem Lamine Yamal se pronunciou após perder a Bola de Ouro para Harry Kane em evento realizado pela revista "France Football", na segunda-feira (28). O jogador do Barcelona não escondeu o otimismo sobre o futuro nas redes sociais.

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- Chegará. As coisas boas necessitam tempo, confio no caminho que estou construindo. Sem pressa, com ilusão e com a tranquilidade de que algum dia chegará meu momento. Parabéns aos vencedores. Meu foco volta a estar no que mais importa, que é fazer o Barcelona voltar a vencer.

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Na premiação principal, Lamine Yamal ficou na 3ª colocação da Bola de Ouro, mas atrás de Harry Kane e Kylian Mbappé. No entanto, o craque do Barcelona venceu pela 3ª vez consecutiva o Troféu Kopa, que é dado ao melhor jogador do mundo abaixo dos 21 anos.

Na atual temporada, Yamal segue sendo o protagonista do Barcelona, que lidera o Campeonato Espanhol. A joia busca reconquistar os títulos domésticos vencido na campanha passada, mas também chegar em sua primeira decisão de Champions League.

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