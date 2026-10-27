João Pedro desfalca o Chelsea por semanas e deve perder Data Fifa com o Brasil
Atacante lida com lesão muscular, e Xabi Alonso explica situação
Atacante do Chelsea, João Pedro desfalcará o clube inglês por semanas por conta de uma lesão muscular na coxa. Em coletiva, Xabi Alonso detalhou a situação do centroavante, que não deve estar disponível para Carlo Ancelotti e para a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro.
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- Sim, ele sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não está pronto para os próximos jogos.
Após a derrota para o Tottenham na Premier League, o Chelsea encara o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28). Essa será a segunda partida consecutiva em que João Pedro desfalcará os Blues após a lesão que o forçou a ser substituído em duelo com o Everton, no dia 17 de outubro.
Além do jogo da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea tem dois compromissos pela Premier League contra Manchester United e Sunderland antes da Data Fifa. Xabi Alonso deu a entender que o centroavante não estará apto para esses compromissos visando uma recuperação plena.
João Pedro é destaque do Chelsea na temporada
O centroavante João Pedro é um dos principais destaques do Chelsea na atual temporada, tendo marcado cinco gols em sete partidas disputadas. O atacante é o 3º maior goleador da Premier League e está atrás apenas de Haaland (9) e Isak (6).
Nesta quinta-feira (29), Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17 de novembro.
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