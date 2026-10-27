Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

João Pedro desfalca o Chelsea por semanas e deve perder Data Fifa com o Brasil

Atacante lida com lesão muscular, e Xabi Alonso explica situação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 11:54
Favorite o Lance! no Google
João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Atacante do Chelsea, João Pedro desfalcará o clube inglês por semanas por conta de uma lesão muscular na coxa. Em coletiva, Xabi Alonso detalhou a situação do centroavante, que não deve estar disponível para Carlo Ancelotti e para a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Sim, ele sofreu uma lesão na coxa e ficará afastado por algumas semanas. Vamos ver quantas. Não queremos fazer previsões, mas ele não está pronto para os próximos jogos.

continua após a publicidade

Após a derrota para o Tottenham na Premier League, o Chelsea encara o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28). Essa será a segunda partida consecutiva em que João Pedro desfalcará os Blues após a lesão que o forçou a ser substituído em duelo com o Everton, no dia 17 de outubro.

Além do jogo da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea tem dois compromissos pela Premier League contra Manchester United e Sunderland antes da Data Fifa. Xabi Alonso deu a entender que o centroavante não estará apto para esses compromissos visando uma recuperação plena.

continua após a publicidade

João Pedro é destaque do Chelsea na temporada

O centroavante João Pedro é um dos principais destaques do Chelsea na atual temporada, tendo marcado cinco gols em sete partidas disputadas. O atacante é o 3º maior goleador da Premier League e está atrás apenas de Haaland (9) e Isak (6).

Nesta quinta-feira (29), Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra o Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17 de novembro.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Futebol Internacional

Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos

Há 42 minutos
Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo

Futebol Internacional

Jurado explica ter posto Messi à frente de Yamal na Bola de Ouro

Há 50 minutos
Jogador do Werder Bremen domina a bola em campo, com torcida ao fundo.

Futebol Internacional

Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção

Há 1 hora
Homem sorridente em smoking na cerimônia da Bola de Ouro, gravata borboleta e pin vermelho no paletó.

Futebol Internacional

Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e faz agradecimento especial a Mourinho

Há 1 hora
Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Manchester United mantém Michael Carrick no comando para duelo contra o Chelsea

Há 1 hora
Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, celebra gol no El Clásico contra o Barcelona

Futebol Internacional

Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-Tung

Há 1 hora
Mais LANCE!
Sartori observa as orientações antes de partida na Grécia

Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na Grécia

Montagem com principais times da Copa da Liga Inglesa

Copa da Liga Inglesa chega às oitavas de final com Liverpool x Chelsea; veja os jogos

Raphinha, do Barcelona, em lance no El Clásico contra o Real Madrid.

Copa do Rei começa nesta terça sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid

Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís: 'Duvido'

Homem em smoking no palco da premiação Kane, com dois troféus dourados, mulher de preto ao fundo.

Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'

Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.

Harry Kane é eleito o Bola de Ouro de 2026

Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras

Jogador da seleção brasileira, camisa amarela com o número 7, em campo.

Posição de Vinicius Júnior na Bola de Ouro viraliza: 'Brutal'

Apresentador entrega Bola de Ouro a atleta jovem no palco, ambos de terno, com troféu dourado entre eles.

Yamal vence Troféu Kopa pela terceira vez, mas revela quem merecia o prêmio

Harry Kane durante evento da Bola de Ouro

Mbappé ou Harry Kane? IA crava vencedor da Bola de Ouro 2026

Vinícius Júnior (Real Madrid) enfrenta Ferran Torres (Barcelona) com Ballon d'Or entre eles.

Vini Jr. supera Ferran Torres em números, mas espanhol decide Copa e fica à frente na Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

O fim da linha? Portugal define o futuro de Cristiano Ronaldo