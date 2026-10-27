Protestos na França antecipam jogo da Europa League
Confronto entre Rennes e Olympiakos é afetado por manifestações
A onda de protestos na França forçou a antecipação do jogo entre Rennes e Olympiakos, pela 3ª rodada da Europa League. Inicialmente, o duelo estava marcado para o dia 5 de novembro, mas a partida acontecerá no dia anterior visando a segurança dos atletas e torcedores.
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Uma nova mobilização social e greve foram anunciadas para o dia 5 de novembro, o que ligou um alerta na Uefa. A entidade entrou em contato com os clubes, mas também com a prefeitura de Rennes, que afirmou não ter condições de garantir a segurança necessária para a partida.
Com isso, o jogo entre Rennes e Olympiakos será disputado no dia 4 de novembro, às 12h30 (de Brasília). A escolha do horário se dá para que não haja conflito com os confrontos da Champions League, que tem início programados a partir das 14h45 (de Brasília).
Por conta do horário ingrato, o Rennes está incentivando a venda de ingressos para um público mais jovem e clubes amadores. Na Europa League, os franceses ocupam a 13ª colocação, enquanto o Olympiakos está na 5ª posição.
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