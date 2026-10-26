A espera acabou. Harry Kane é o vencedor da Bola de Ouro masculina de 2026. O atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa superou nomes como Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Lionel Messi para conquistar o prêmio concedido pela revista France Football nesta segunda-feira (26), em cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres.

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O inglês recebeu o troféu das mãos de Ronaldo Fenômeno e coroou uma temporada de destaque no futebol europeu. Na mesma noite, Kane também foi premiado como o maior artilheiro da temporada, reforçando o protagonismo individual ao longo do período avaliado.

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Kane agradece ao Bayern e à seleção inglesa

Durante o discurso, após receber a Bola de Ouro, Kane destacou a importância de conquistar o prêmio em Londres e agradeceu aos companheiros de equipe, à comissão técnica do Bayern de Munique e aos colegas da seleção inglesa.

— Estar em Londres torna tudo mais especial. Imagino que tenha sido muito difícil escolher, estava entre grandes jogadores, alguns companheiros de equipe. Obrigado a quem votou em mim. Parabéns a todos que estavam indicados, são exemplos de trabalho duro.

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O atacante também ressaltou a importância do apoio recebido ao longo da temporada e valorizou o trabalho coletivo para alcançar o reconhecimento individual.

— Obrigado a meus companheiros de time, sem vocês nada seria possível. Vocês me fazem melhor. A todo o staff, pela maneira como vocês nos incentivam, a todo o Bayern de Munique, é uma honra representar esse clube. E também aos meus companheiros da seleção inglesa, estar com vocês e ser seu capitão é uma honra — completou.

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Veja o top 10 da Bola de Ouro 2026

A lista dos dez primeiros colocados da premiação reúne estrelas do futebol mundial, com representantes de diferentes clubes e seleções.