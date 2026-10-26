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Harry Kane é eleito o Bola de Ouro de 2026

Atacante do Bayern e da seleção da Inglaterra desbancou Mbappé, Messi e Yamal e venceu a premiação pela primeira vez na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 19:57
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Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa, reage após receber o prêmio Bola de Ouro de 2026, durante cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres, em 26 de outubro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

A espera acabou. Harry Kane é o vencedor da Bola de Ouro masculina de 2026. O atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa superou nomes como Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Lionel Messi para conquistar o prêmio concedido pela revista France Football nesta segunda-feira (26), em cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres.

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O inglês recebeu o troféu das mãos de Ronaldo Fenômeno e coroou uma temporada de destaque no futebol europeu. Na mesma noite, Kane também foi premiado como o maior artilheiro da temporada, reforçando o protagonismo individual ao longo do período avaliado.

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Kane agradece ao Bayern e à seleção inglesa

Durante o discurso, após receber a Bola de Ouro, Kane destacou a importância de conquistar o prêmio em Londres e agradeceu aos companheiros de equipe, à comissão técnica do Bayern de Munique e aos colegas da seleção inglesa.

— Estar em Londres torna tudo mais especial. Imagino que tenha sido muito difícil escolher, estava entre grandes jogadores, alguns companheiros de equipe. Obrigado a quem votou em mim. Parabéns a todos que estavam indicados, são exemplos de trabalho duro.

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O atacante também ressaltou a importância do apoio recebido ao longo da temporada e valorizou o trabalho coletivo para alcançar o reconhecimento individual.

— Obrigado a meus companheiros de time, sem vocês nada seria possível. Vocês me fazem melhor. A todo o staff, pela maneira como vocês nos incentivam, a todo o Bayern de Munique, é uma honra representar esse clube. E também aos meus companheiros da seleção inglesa, estar com vocês e ser seu capitão é uma honra — completou.

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Veja o top 10 da Bola de Ouro 2026

A lista dos dez primeiros colocados da premiação reúne estrelas do futebol mundial, com representantes de diferentes clubes e seleções.

    1.
  1. Harry Kane
    2. 2.
  2. Kylian Mbappé
    3. 3.
  3. Lamine Yamal
    4. 4.
  4. Rodri
    5. 5.
  5. Lionel Messi
    6. 6.
  6. Khvicha Kvaratskhelia
    7. 7.
  7. Ousmane Dembélé
    8. 8.
  8. Erling Haaland
    9. 9.
  9. Michael Olise
    10. 10.
  10. Fabián Ruiz
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