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Manchester City perde Haaland e outros quatro para jogo da Copa da Liga

Equipe tem decisão contra o Brighton em duelo de mata-mata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 13:43
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Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth
Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth (Foto: Darren Staples/AFP)

O Manchester City não contará com Haaland e outros quatro jogadores para o jogo contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28). O clube decidiu dar descanso aos atletas com o objetivo de priorizar a disputa da Premier League e Champions League.

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Além de Haaland, o Manchester City terá Gvardiol, Elliott Anderson, Rúben Dias e Donnarumma, o que representa ausências em todos os setores da equipe. Com isso, Enzo Maresca precisará encontrar soluções para avançar às quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

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A expectativa é de que o goleiro Rulli faça sua estreia com a camisa do Manchester City ao substituir Donnarumma. Na defesa, Marc Guéhi e Khusanov devem ganhar espaço, enquanto a lateral-esquerda tem briga aberta entre O'Reilly e Ait-Nouri. Nos setores do meio e ataque, o clube conta com diversas opções.

O Manchester City é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa, mas encara um desafio complicado na 4ª rodada do torneio. Embora atue em casa, a equipe de Enzo Maresca enfrenta o Brighton, que é o 3º colocado na Premier League e já derrotou Arsenal e Manchester United na temporada.

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