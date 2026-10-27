O atacante Mateusão voltou a ser decisivo pelo Shabab Al Ahli. Nesta terça-feira (27), o brasileiro saiu do banco de reservas para marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. Com o resultado, a equipe dos Emirados Árabes Unidos chegou a nove pontos em três jogos e manteve os 100% de aproveitamento na competição continental, além de chegar à quinta vitória seguida, somando partidas da liga e copas.

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Mateusão entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e precisou de apenas 11 minutos para balançar as redes. Após receber um lançamento na área, o atacante finalizou de primeira e abriu o caminho para a vitória do Shabab Al Ahli em um confronto entre duas equipes que ainda não haviam perdido pontos no torneio.

O gol marcou o segundo do brasileiro na temporada e o 31º desde que chegou ao clube dos Emirados Árabes Unidos. O bom momento também passa pela atuação no último fim de semana, quando Mateusão marcou o gol que garantiu a classificação do Shabab Al Ahli diante do Al Ain, pela Copa dos Presidentes.

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Mateusão marca de novo e exalta vitória

Após mais uma participação decisiva, o atacante destacou a importância do resultado e do trabalho realizado para aproveitar as oportunidades recebidas ao longo da temporada.

— Muito feliz em poder marcar mais uma vez e ajudar a equipe a conquistar uma vitória muito importante. A gente sabia que seria um jogo difícil, contra um adversário que também estava bem na competição, e que vencer em casa era fundamental. A Champions é um torneio diferente, especial, e poder marcar é especial. Venho trabalhando bastante para corresponder quando for solicitado e pude ajudar hoje e na classificação no último jogo. Sabemos dos desafios da temporada e vamos seguir em busca de evolução para alcançar os objetivos — afirmou.

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Com o resultado, o Shabab Al Ahli segue com campanha perfeita na Liga dos Campeões da Ásia. A equipe soma três vitórias em três partidas, enquanto Mateusão ganha sequência de participações importantes em jogos decisivos do clube.

Mateusão em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

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