Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Flamengo, Mateusão marca de novo e Shabab chega à quinta vitória seguida

Atacante sai do banco para marcar na vitória sobre o Esteghlal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 19:10
Favorite o Lance! no Google
Mateusão, jogador do Flamengo (nº 19), celebra durante a partida com os braços erguidos.
Mateusão em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

O atacante Mateusão voltou a ser decisivo pelo Shabab Al Ahli. Nesta terça-feira (27), o brasileiro saiu do banco de reservas para marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. Com o resultado, a equipe dos Emirados Árabes Unidos chegou a nove pontos em três jogos e manteve os 100% de aproveitamento na competição continental, além de chegar à quinta vitória seguida, somando partidas da liga e copas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Mateusão entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e precisou de apenas 11 minutos para balançar as redes. Após receber um lançamento na área, o atacante finalizou de primeira e abriu o caminho para a vitória do Shabab Al Ahli em um confronto entre duas equipes que ainda não haviam perdido pontos no torneio.

O gol marcou o segundo do brasileiro na temporada e o 31º desde que chegou ao clube dos Emirados Árabes Unidos. O bom momento também passa pela atuação no último fim de semana, quando Mateusão marcou o gol que garantiu a classificação do Shabab Al Ahli diante do Al Ain, pela Copa dos Presidentes.

continua após a publicidade

Mateusão marca de novo e exalta vitória

Após mais uma participação decisiva, o atacante destacou a importância do resultado e do trabalho realizado para aproveitar as oportunidades recebidas ao longo da temporada.

— Muito feliz em poder marcar mais uma vez e ajudar a equipe a conquistar uma vitória muito importante. A gente sabia que seria um jogo difícil, contra um adversário que também estava bem na competição, e que vencer em casa era fundamental. A Champions é um torneio diferente, especial, e poder marcar é especial. Venho trabalhando bastante para corresponder quando for solicitado e pude ajudar hoje e na classificação no último jogo. Sabemos dos desafios da temporada e vamos seguir em busca de evolução para alcançar os objetivos — afirmou.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Shabab Al Ahli segue com campanha perfeita na Liga dos Campeões da Ásia. A equipe soma três vitórias em três partidas, enquanto Mateusão ganha sequência de participações importantes em jogos decisivos do clube.

Mateusão, ex-Flamengo, em campo com companheiros rubro-negros durante partida contra adversário de uniforme azul
Mateusão em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rumo ao Estrelato Episódio 3

Rumo ao Estrelato

Rumo ao Estrelato: assista ao 3º episódio do DOC no Lance! TV

Há 17 minutos
Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo

Futebol Internacional

Lamine Yamal se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Há 34 minutos
Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Onde Assistir

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Há 53 minutos
Campeões do mundo pela Espanha, Cucurella e Lamine Yamal em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona

Fora de Campo

Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV

Há 1 hora
Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol

Futebol Internacional

Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly

Há 2 horas
Jogadoras do Barcelona Feminino celebram no campo, estádio lotado ao fundo.

Futebol Feminino

Como o Barcelona transformou o futebol feminino em potência esportiva e comercial

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogador de futebol em uniforme verde, número 20, comemora com o dedo nos lábios durante a partida, torcida ao fundo

Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves decide jogo na Champions Asiática

Sede da Uefa, em Nyon, na Suíça

Protestos na França antecipam jogo da Europa League

Son comemora gol marcado pelo LAFC

Ex-Tottenham, Son é alvo de suposto caso de xenofobia na MLS

Maurício Dulac orienta jogadores do Al-Riyadh em jogo do Campeonato Saudita

Ex-analista de Tite na Seleção, Dulac vibra com campanha na Arábia Saudita

Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth

Manchester City perde Haaland e outros quatro para jogo da Copa da Liga

João Pedro comemora gol na goleada do Chelsea sobre o Bournemouth por 5 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

João Pedro desfalca o Chelsea por semanas e deve perder Data Fifa com o Brasil

Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressos

Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo

Jurado explica ter posto Messi à frente de Yamal na Bola de Ouro

Jogador do Werder Bremen domina a bola em campo, com torcida ao fundo.

Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção

Homem sorridente em smoking na cerimônia da Bola de Ouro, gravata borboleta e pin vermelho no paletó.

Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e faz agradecimento especial a Mourinho

Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

Manchester United mantém Michael Carrick no comando para duelo contra o Chelsea

Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, celebra gol no El Clásico contra o Barcelona

Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-Tung

Sartori observa as orientações antes de partida na Grécia

Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na Grécia