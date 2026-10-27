Ex-analista de Tite na Seleção, Dulac vibra com campanha na Arábia Saudita
Treinador brasileiro do Al-Riyadh compara temporada atual com a anterior
Treinador do Al-Riyadh, o técnico Maurício Dulac vive momento de celebração na Arábia Saudita. Após livrar a equipe do rebaixamento na última rodada da Saudi Pro League na temporada passada, o brasileiro agora vê a equipe evoluir e olhar a parte de cima da tabela neste ano.
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No último fim de semana, o Al-Riyadh venceu o Al-Taawon com autoridade, em casa, por 2 a 0, em confronto direto, e igualou o adversário em pontos na classificação: 12 para cada time. Mais do que isso, Dulac relembrou que a campanha já é igual à de quando assumiu, na 22ª rodada da temporada passada com apenas dez jogos disputados.
- Um feito histórico para mim e para o clube. Quando eu assumi o time na temporada passada, na 22ª rodada, tínhamos 12 pontos. Hoje, com dez jogos disputados e 12 rodadas de antecedência, nós temos os mesmos 12 pontos. Sei que ainda não é o suficiente, mas mostra que estamos melhorando e no caminho certo - afirmou o treinador.
Ex-analista de desempenho da seleção brasileira nos tempos de Dunga e Tite, além de ter sido auxiliar técnico de Odair Hellmann, Maurício Dulac chegou à Arábia Saudita no meio do ano passado para comandar o time sub-21 do Al-Riyadh. Diante da campanha ruim sob o comando do uruguaio Daniel Carreño, que deixou a equipe na zona de rebaixamento, foi promovido ao profissional com a missão de manter o clube na elite, o que foi cumprido.
Cada vez mais distante do Z-3 da Saudi Pro League, o treinador brasileiro pensa em voos mais altos, porém sempre com os pés no chão. Na próxima rodada, o Al-Riyadh recebe o Al-Qadsiah, um dos melhores times da competição e que tem o mexicano Julián Quiñones, artilheiro no último ano com 33 gols, à frente de Cristiano Ronaldo, e destaque do México na última Copa do Mundo.
- Agora temos uma montanha para escalar, por isso foi tão importante este jogo. Sabemos que vamos encarar um adversário muito difícil, mas contamos com o fator casa para conseguir mais um resultado importante visando a parte de cima da tabela de classificação - concluiu.
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