O Manchester United decidiu manter Michael Carrick no comando da equipe para o confronto contra o Chelsea, neste fim de semana, pela sequência da temporada europeia. Segundo informações divulgadas pela "BBC Sport", o treinador terá a oportunidade de reverter o cenário negativo vivido pelo clube após um início de temporada abaixo das expectativas.

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De acordo com fontes ouvidas pela emissora britânica, a diretoria dos Red Devils dará a Carrick a chance de mudar o rumo da equipe. Apesar dos resultados ruins neste começo de campanha, o técnico seguirá à frente do time para o compromisso fora de casa contra o Chelsea.

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A decisão representa um voto de confiança em Carrick em meio à pressão pelos resultados. O confronto deste sábado (31) será uma oportunidade para o Manchester United reagir e tentar iniciar uma recuperação na temporada. As equipes se enfrentam às 9h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, em situações distintas na tabela da Premier League.

Números do Manchester United na Premier League

Em oito partidas disputadas na Premier League, o Manchester United marcou 10 gols e sofreu 13, além de registrar sete assistências. A equipe apresenta média de 19,4 finalizações por jogo e 56,5% de posse de bola, com 85,9% de acerto nos passes. Apesar do volume ofensivo, o time ainda busca maior eficiência nas conclusões e equilíbrio defensivo. Até aqui, não conseguiu terminar nenhuma partida sem sofrer gols e cometeu três erros que resultaram diretamente em gols adversários.