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Jurado explica ter posto Messi à frente de Yamal na Bola de Ouro

Harry Kane foi o vencedor da principal premiação do evento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 11:04
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Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo
Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo (Foto: Franck Fife/AFP)

Jurado pela Austrália na Bola de Ouro, o jornalista Daniel Garb explicou ter colocado Messi três posições à frente de Yamal na disputa. Em entrevista ao "Football360", o profissional destacou a Copa do Mundo do camisa 10 do Inter Miami com a Argentina, o que lhe rendeu a 3ª colocação geral em sua lista.

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- A Copa do Mundo dele foi excepcional novamente. Ele terminou em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols e em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do torneio, atrás de Rodri, levando a Argentina a uma final que perderam por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação. E sim, é a MLS, mas ele ainda fez bonito no cenário nacional.

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Vencedor da Copa do Mundo e de todos os torneios domésticos com o Barcelona, Yamal ficou apenas na 6ª colocação na lista de Daniel Garb. O australiano explicou os motivos que fizeram com que cinco atletas tenham ficado mais bem posicionados do que a joia espanhola.

- Lamine Yamal terminou em terceiro no geral e fez história com seu terceiro Troféu Kopa consecutivo, mas eu o coloquei em sexto. Yamal não fez nada de errado. Simplesmente senti que os jogadores acima dele tiveram um desempenho melhor ou uma Copa do Mundo mais importante. Por mais brilhante que Yamal seja, esses fatores colocaram os outros à frente.

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Na lista de Daniel Garb, Harry Kane liderou, enquanto Mbappé ocupava a 2ª colocação da Bola de Ouro. Logo depois de Messi, o australiano optou por colocar Rodri e Olise, enquanto Yamal apareceu atrás do jogador do Bayern de Munique e da seleção francesa.

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