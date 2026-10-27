Rumo ao Estrelato: assista ao 3º episódio do DOC no Lance! TV

A busca por uma oportunidade no futebol europeu continua no terceiro episódio do DOC Rumo ao Estrelato, produção especial do Lance! TV. A série acompanha a trajetória de 23 jovens promessas que viajaram à Grécia com o objetivo de mostrar seu potencial e conquistar espaço em um grande clube europeu.

O destaque segue sendo o goleiro Vinicius Sartori, que vive uma experiência internacional em busca de um contrato com uma equipe grega para a próxima temporada. Depois dos primeiros desafios em solo europeu, o novo episódio acompanha mais dois jogos do arqueiro, além dos bastidores de uma jornada marcada por preparação, aprendizado e expectativa.

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A cada partida, Sartori tem a oportunidade de demonstrar suas qualidades e chamar a atenção dos profissionais que acompanham o grupo. O desempenho em campo, a evolução durante os treinamentos e a capacidade de adaptação a uma nova realidade fazem parte do caminho percorrido pelo goleiro nessa tentativa de dar um passo importante na carreira.

A experiência na Grécia vai além dos resultados. Para os jovens atletas, a viagem representa a chance de conhecer outra cultura, enfrentar novos desafios e entender as exigências do futebol internacional. Para Sartori, cada jogo pode ser uma oportunidade de se aproximar do objetivo de atuar profissionalmente na Europa.

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A iniciativa é ligada à Miami Dade, projeto criado em 2014 para desenvolver jogadores e identificar talentos com potencial para avançar na carreira esportiva.

O DOC Rumo ao Estrelato segue acompanhando de perto essa trajetória, mostrando os bastidores e os desafios enfrentados pelos atletas na busca por uma oportunidade no futebol europeu.

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O terceiro episódio estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance! TV. A série tem novos capítulos todas as terças-feiras, com os próximos passos de Vinicius Sartori e dos jovens que tentam transformar o sonho de jogar na Europa em realidade.

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