Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves decide jogo na Champions Asiática
Jogador fez o gol da vitória do Al-Ahli sobre o Al-Gharafa
O brasileiro Matheus Gonçalves foi o grande destaque da vitória do Al-Ahli por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, nesta segunda-feira (26), pela fase de liga da Champions Asiática. O atacante, ex-Flamengo, marcou nos minutos finais da partida, garantiu os três pontos para a equipe saudita e recebeu o prêmio de craque do confronto.
O gol teve importância especial para o jogador, que balançou as redes pela primeira vez nesta temporada. A atuação decisiva também contribuiu diretamente para a melhora da situação do Al-Ahli na classificação do Grupo Oeste da competição continental.
— Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática.
Com o resultado, o clube saudita chegou aos sete pontos e assumiu a segunda colocação do grupo. A vitória fortalece a campanha da equipe na fase de liga da Champions Asiática, torneio que reúne clubes da região ocidental do continente.
Números de Matheus Gonçalves no Al-Ahli
Desde que chegou ao futebol saudita, Matheus Gonçalves soma 42 partidas pelo Al-Ahli, com cinco gols marcados e cinco assistências distribuídas. O desempenho diante do Al-Gharafa acrescenta mais um momento de protagonismo à trajetória do atacante no clube.
Além de contribuir para o resultado positivo, o brasileiro foi reconhecido individualmente pela atuação. A escolha como craque da partida reforça o peso de sua participação em um confronto decidido nos minutos finais.
Agora, o Al-Ahli segue na disputa por uma posição de destaque no Grupo Oeste da Champions Asiática, impulsionado pelos três pontos conquistados com a participação decisiva do ex-jogador do Flamengo.
Tudo sobre
Futebol Feminino
Como o Barcelona transformou o futebol feminino em potência esportiva e comercialHá 1 minuto
Futebol Internacional
Protestos na França antecipam jogo da Europa LeagueHá 10 minutos
Futebol Internacional
Ex-Tottenham, Son é alvo de suposto caso de xenofobia na MLSHá 30 minutos
Futebol Internacional
Ex-analista de Tite na Seleção, Dulac vibra com campanha na Arábia SauditaHá 58 minutos
Futebol Internacional
Manchester City perde Haaland e outros quatro para jogo da Copa da LigaHá 2 horas
Futebol Internacional
João Pedro desfalca o Chelsea por semanas e deve perder Data Fifa com o BrasilHá 4 horas
Mais LANCE!