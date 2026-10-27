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Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves decide jogo na Champions Asiática

Jogador fez o gol da vitória do Al-Ahli sobre o Al-Gharafa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 16:35
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Jogador de futebol em uniforme verde, número 20, comemora com o dedo nos lábios durante a partida, torcida ao fundo
Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, em ação pelo Al-Ahli

O brasileiro Matheus Gonçalves foi o grande destaque da vitória do Al-Ahli por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, nesta segunda-feira (26), pela fase de liga da Champions Asiática. O atacante, ex-Flamengo, marcou nos minutos finais da partida, garantiu os três pontos para a equipe saudita e recebeu o prêmio de craque do confronto.

O gol teve importância especial para o jogador, que balançou as redes pela primeira vez nesta temporada. A atuação decisiva também contribuiu diretamente para a melhora da situação do Al-Ahli na classificação do Grupo Oeste da competição continental.

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— Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática.

Com o resultado, o clube saudita chegou aos sete pontos e assumiu a segunda colocação do grupo. A vitória fortalece a campanha da equipe na fase de liga da Champions Asiática, torneio que reúne clubes da região ocidental do continente.

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Matheus Gonçalves pelo Al-Ahli
Matheus Gonçalves pelo Al-Ahli (Foto: Arquivo pessoal)

Números de Matheus Gonçalves no Al-Ahli

Desde que chegou ao futebol saudita, Matheus Gonçalves soma 42 partidas pelo Al-Ahli, com cinco gols marcados e cinco assistências distribuídas. O desempenho diante do Al-Gharafa acrescenta mais um momento de protagonismo à trajetória do atacante no clube.

Além de contribuir para o resultado positivo, o brasileiro foi reconhecido individualmente pela atuação. A escolha como craque da partida reforça o peso de sua participação em um confronto decidido nos minutos finais.

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Agora, o Al-Ahli segue na disputa por uma posição de destaque no Grupo Oeste da Champions Asiática, impulsionado pelos três pontos conquistados com a participação decisiva do ex-jogador do Flamengo.

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