Ex-Tottenham, Son é alvo de suposto caso de xenofobia na MLS
Sul-coreano teria sido insultado por próprio torcedor do LAFC
Ex-Tottenham, o atacante Son foi alvo de um suposto caso de xenofobia após o empate entre LAFC e LA Galaxy, pela MLS, no domingo (25). O sul-coreano teria sido insultado por um torcedor do próprio clube ao fim da partida.
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Nas redes sociais, um fã denunciou o caso e publicou um vídeo no qual um torcedor do LAFC estaria chamando o Son de "nihao", que é uma palavra chinesa com o significado de "olá", em tradução livre. No entanto, se dirigir a um sul-coreano com essa expressão é vista como uma xenofobia conhecida.
O caso ocorreu na saída de campo quando Son aplaudia e agradecia o apoio dos torcedores do LAFC presentes no jogo. O usuário que denunciou o caso de xenofobia também relatou ter alertado sobre o ocorrido aos seguranças do estádio.
Nem o LAFC, nem a MLS se pronunciaram sobre o caso, embora o assunto tenha saído das redes sociais e ganhado repercussão na Inglaterra, onde Son jogou por muitos anos defendendo o Tottenham.
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