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Ex-Tottenham, Son é alvo de suposto caso de xenofobia na MLS

Sul-coreano teria sido insultado por próprio torcedor do LAFC

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 16:07
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Son comemora gol marcado pelo LAFC
Son comemora gol marcado pelo LAFC (Foto: Divulgação)

Ex-Tottenham, o atacante Son foi alvo de um suposto caso de xenofobia após o empate entre LAFC e LA Galaxy, pela MLS, no domingo (25). O sul-coreano teria sido insultado por um torcedor do próprio clube ao fim da partida.

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Nas redes sociais, um fã denunciou o caso e publicou um vídeo no qual um torcedor do LAFC estaria chamando o Son de "nihao", que é uma palavra chinesa com o significado de "olá", em tradução livre. No entanto, se dirigir a um sul-coreano com essa expressão é vista como uma xenofobia conhecida.

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O caso ocorreu na saída de campo quando Son aplaudia e agradecia o apoio dos torcedores do LAFC presentes no jogo. O usuário que denunciou o caso de xenofobia também relatou ter alertado sobre o ocorrido aos seguranças do estádio.

Nem o LAFC, nem a MLS se pronunciaram sobre o caso, embora o assunto tenha saído das redes sociais e ganhado repercussão na Inglaterra, onde Son jogou por muitos anos defendendo o Tottenham.

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