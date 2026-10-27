Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e faz agradecimento especial a Mourinho
Atacante do Bayern de Munique e seleção da Inglaterra comemorou premiação inédita na carreira
Harry Kane fez questão de reconhecer a importância de José Mourinho em sua trajetória no futebol. Durante o discurso, após conquistar a Bola de Ouro de 2026, o atacante do Bayern de Munique agradeceu aos treinadores que contribuíram para seu desenvolvimento e destacou o papel que cada um deles teve em diferentes etapas de sua carreira. Entre os nomes citados estava o português, atual técnico do Real Madrid, que comandou o inglês no Tottenham.
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— Cada um de vocês desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento, em diferentes etapas da minha vida, e, se não fosse por cada um de vocês, eu não estaria aqui hoje — afirmou Kane, durante a cerimônia realizada no London Palladium.
O capitão da seleção inglesa também mencionou outros treinadores que marcaram sua carreira, como Harry Redknapp, Mauricio Pochettino e Antonio Conte. Ao agradecer aos profissionais que o acompanharam, o atacante ressaltou a importância de aprender com pessoas de alto nível para evoluir dentro e fora de campo.
— Aprendi muito e, quando você se cerca das melhores pessoas e dos melhores treinadores, isso faz de você uma pessoa e um jogador melhor. Muito obrigado a todos — acrescentou.
Kane destaca passagem com Mourinho no Tottenham
A homenagem reforça o reconhecimento de Kane ao trabalho de Mourinho durante a passagem dos dois pelo Tottenham, entre 2019 e 2021. Na época, o atacante já era uma das principais referências ofensivas da equipe e combinava a capacidade de marcar gols com a criação de jogadas para os companheiros.
O inglês já havia destacado a boa relação com o treinador português e reconhecido que disputou algumas de suas melhores partidas sob o comando dele. A parceria fez parte de uma etapa importante de sua evolução antes da transferência para o Bayern de Munique, em 2023.
Kane relembra trajetória até a Bola de Ouro
Além de agradecer aos treinadores, Kane aproveitou o discurso para destacar as dificuldades que enfrentou até alcançar o topo do futebol mundial. O atacante ressaltou que sua trajetória foi marcada por obstáculos, empréstimos e a necessidade de lutar para atingir o nível apresentado atualmente.
— Minha jornada não foi fácil nem linear. Eu não era aquela criança que chegou direto ao topo. Tive que viver momentos difíceis, passei por muitas experiências e transferências por empréstimo e precisei lutar para chegar ao melhor nível que apresento agora. Espero que minha jornada também dê um pouco de inspiração aos outros — declarou.
A conquista da Bola de Ouro de 2026 foi celebrada pelo jogador também nas redes sociais. Kane definiu a cerimônia como uma noite inesquecível e agradeceu aos companheiros, familiares, amigos e torcedores que o acompanharam ao longo da temporada.
— Por onde começo? Foi uma noite que jamais vou esquecer. É uma honra incrível receber o prêmio Bola de Ouro depois de um ano repleto de gols, títulos e momentos marcantes — escreveu.
O atacante também reconheceu o apoio dos funcionários e companheiros do Bayern e da seleção inglesa, além das mensagens recebidas após a premiação.
— Nada disso seria possível sem vocês — acrescentou Kane, que encerrou o agradecimento destacando o carinho dos torcedores.
— Obrigado a todos que me enviaram mensagens carinhosas e publicações nas redes sociais. Agradeço a cada uma delas. Este momento ficará para sempre na minha memória — completou.
Bundesliga homenageia Kane em Londres
A conquista também foi celebrada pela Bundesliga, que organizou uma homenagem ao atacante em Londres. Pontos turísticos da capital inglesa receberam iluminações e projeções especiais, incluindo a torre do Tate Modern, em uma iniciativa para celebrar o jogador após a conquista da Bola de Ouro e do prêmio de Melhor Atacante.
A homenagem levou a celebração para o país natal do centroavante, que atua pelo Bayern de Munique desde 2023 e se tornou uma das principais figuras do futebol alemão.
Os CEOs da Bundesliga, Marc Lenz e Steffen Merkel, também exaltaram o desempenho e a trajetória do inglês.
— Harry Kane é um dos jogadores mais destacados de sua geração. Ele personifica um compromisso extraordinário com a excelência e continua a inspirar milhões de fãs de futebol pelo mundo vez após vez. Ninguém merece a Bola de Ouro 2026 mais do que Harry Kane. É um prazer imenso vê-lo jogar semana após semana na Bundesliga — declararam.
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