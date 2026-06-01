La Liga quebra recorde histórico de público na temporada 2025/26

A La Liga encerrou a temporada 2025/26 atingindo um novo recorde histórico de público nos estádios da primeira divisão do futebol da Espanha, consolidando o momento extraordinário vivido atualmente pela competição e o forte vínculo entre o futebol e seus torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores do Barcelona comemorando o título de La Liga após a vitória no El Clásico (Foto: Josep Lago/AFP)

Durante o campeonato recém-encerrado, um total de 11.693.679 espectadores compareceram aos estádios, superando o recorde histórico anterior e confirmando a tendência de alta vivida pela competição nos últimos anos. Esse número expressivo representa um aumento de 4,2% em comparação com a temporada de 2024/25. Além disso, a liga estabeleceu outro marco inédito ao atingir uma taxa média de ocupação das arenas de 84,9%.

continua após a publicidade

Da mesma forma, foi registrada a maior média de público por partida desde o ciclo de 2014/15, alcançando a marca de 31.018 torcedores por jogo. Os números ganham ainda mais relevância quando contextualizados com a realidade estrutural do país, já que vários estádios importantes operaram com restrições de capacidade devido a obras de reforma e modernização, como o Spotify Camp Nou (Barcelona), o Coliseum (Getafe) e o Abanca Balaídos (Celta de Vigo).

— Esse recorde histórico destaca o esforço significativo realizado pelos clubes para continuar impulsionando a transformação de suas infraestruturas, com o objetivo de oferecer uma experiência melhor e adaptar as arenas às demandas em evolução — avaliou a organização em nota, celebrando a evolução positiva que atesta a excelente saúde e a enorme capacidade de atração do futebol espanhol, tanto dentro quanto fora do país.

continua após a publicidade

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.