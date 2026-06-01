Acionistas do Sevilla disparam contra Sergio Ramos: 'Fraude'

A tentativa de venda de grande parte das ações do Sevilla para um grupo de investidores liderado pelo ex-zagueiro Sergio Ramos terminou sem acordo formal. As famílias que detêm o controle do clube publicaram uma nota com acusações de quebra de contrato contra o ex-atleta. Em contrapartida, Ramos afirma que as mudanças na proposta possuíam o objetivo de garantir a viabilidade financeira da equipe.

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Posicionamento dos acionistas

As famílias Guijarro, Castro, Carrión, Alés e o ex-presidente Del Nido Benavente, detentores da maior parte das ações do clube, publicaram um comunicado oficial sobre o encerramento das conversas.

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O texto relata que as partes assinaram um acordo prévio em 26 de janeiro de 2026, com ratificação em 11 de maio. O documento inicial estipulava a venda de até 85% do capital social para o fundo Five Eleven Capital, ligado a Ramos, com a obrigação de um aporte imediato de 80 milhões de euros.

Os acionistas afirmam que, em 27 de maio, próximo ao fim do período de exclusividade, a equipe de Ramos alterou os termos de forma unilateral. O fundo Five Eleven saiu da proposta e o grupo mexicano DMI assumiu o papel de investidor único. A alteração modificou os valores e as condições financeiras.

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Os proprietários do clube classificaram a ação como premeditada e fraudulenta. O grupo promete cobrar as cláusulas de penalidade por quebra de contrato e estuda ações legais sob a alegação de que dados financeiros restritos chegaram à imprensa através de pessoas próximas aos investidores.

Ramon Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilla (Foto: Divulgação / Sevilla)

Declarações de Sergio Ramos

Após a nota oficial dos acionistas, Sergio Ramos concedeu uma entrevista coletiva. Ele justificou as alterações na oferta como uma medida técnica necessária para a saúde financeira da instituição. O ex-jogador disse que o valor do aumento de capital subiu de 80 milhões para 120 milhões de euros devido a uma orientação da organização do campeonato espanhol.

— A oferta mudou por recomendação de La Liga. Não viemos roubar nem enganar ninguém, pedimos que os acionistas ajudem com o aumento de capital. O Sevilla precisa de uma injeção de 120 milhões e não de 80 — afirmou Ramos.

Ele também declarou que o grupo DMI participou do projeto desde o início e que o financiamento, apoiado pelo Banco Santander e por outro banco internacional, possui garantias sólidas. Ramos expressou o desejo de retomar as negociações no futuro.

Sergio Ramos tentou ser proprietário do Sevilla (Foto: Reprodução/X)

Esclarecimento de La Liga

Representantes da LaLiga negaram a versão apresentada pelo ex-atleta de forma oficial à imprensa espanhola. A entidade informou que a reunião citada ocorreu no início do mês de março e contou com a presença apenas de Martín Ink, sócio de Ramos.

A organização ressaltou que não faz recomendações financeiras aos investidores de clubes. A La Liga informou que apenas atestou uma questão matemática. Um aporte de 120 milhões de euros oferece maior equilíbrio contábil para o Sevilla na comparação com um aporte de 80 milhões. A instituição pontuou que a análise técnica de março não representa uma diretriz para alterar a proposta de compra nos dias finais de maio.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

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