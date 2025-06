Julián Alvarez é um velho desejo de Joan Laporta, presidente do Barcelona. O centroavante do Atlético de Madrid foi ligado recentemente a uma troca de casa entre os gigantes de La Liga, veementemente negada pelo clube da capital.

O empresário do argentino, Fernando Hidalgo, não fechou as portas para o movimento rumo à Catalunha, e confirmou o interesse não só do Barça, mas de outros clubes ao redor do mundo.

- Chegaram muitas ligações. Mas o dia a dia é no Atlético. O futebol muda muito, e quem quiser, vai precisar se comunicar com o clube, que avaliará a situação, e aí será uma negociação entre as três partes - disse o agente.

Hidalgo também apontou o fator Lionel Messi como influente em uma possível saída do "Aranha". O centroavante é fã declarado do ex-camisa 10 blaugrana e pode refazer seus passos no Camp Nou.

- Alvarez tem muita admiração pelo futebol espanhol, e acompanhou a carreira de Leo (Messi) desde criança, então não creio que haja muitos argentinos que não tenham carinho pelo Barça, considerando especialmente o desempenho do time nessa temporada.

Julián Alvarez, alvo do Barcelona, em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Julián foi contratado pelo clube em agosto de 2024 e assinou um vínculo válido até o fim do primeiro semestre de 2030. Os Colchoneros pagaram cerca de 80 milhões de euros (R$ 481 milhões na cotação da época), marcada como a maior venda da história do Manchester City.

🎯 Alvo do Barcelona: os números de Julián Alvarez pelo Atlético de Madrid

⚽ 54 jogos

⌛ 3.705 minutos em campo

🥅 29 gols

📤 7 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 11 empates

❌ 10 derrotas

