Entenda por que Raphinha está fora de estreia da Seleção com Ancelotti

Raphinha está fora de estreia da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti. O jogo será nesta quinta-feira, dia 5 de junho, contra o Equador. O jogador do Barcelona não poderá ser relacionado porque cumprirá suspensão.

Contra a Argentina, na última rodada pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Raphinha recebeu mais um cartão amarelo. Pelo acúmulo, não poderá enfrentar o Equador, em jogo que acontece em Guayaquil.

Mesmo assim, treina normalmente com o restante da equipe. Na segunda-feira (2) e nesta terça-feira (3), participou das atividades que estão sendo realizadas no CT Joaquim Grava. No dia 10, quando a Seleção enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena, Raphinha poderá jogar sem nenhum empecilho.

O objetivo principal desta Data Fifa é consolidar a classificação brasileira para a próxima Copa do Mundo. O Brasil está na quarta colocação na tabela, com um aproveitamento de 50%. Restam apenas quatro rodadas até o fim da campanha: Equador (fora), Paraguai (casa), Chile (casa) e Bolívia (fora).

Raphinha recebeu mais um amarelo contra a Argentina (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Ausência de Raphinha pode alterar esquema

Em alta no Barcelona, o desfalque de Raphinha pode alterar o sistema tático da Amarelinha. Com especulações sobre qual sistema irá adotar, Ancelotti tem algumas opções para o lugar do atleta. Entre elas, o próprio Richarlison.

A programação da Seleção segue com viagem ao Equador nesta terça-feira. Já na quarta-feira (4), à tarde, os jogadores treinarão no Estádio Monumental de Guayaquil, local da partida contra a seleção equatoriana. O confronto está marcado para quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), e será válido pela 15ª rodada das Eliminatórias.