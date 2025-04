Jürgen Klopp está insatisfeito na Red Bull e está disposto a treinar a Seleção Brasileira ou o Real Madrid, segundo informação do "UOL". De acordo com o portal de notícias, o alemão está cada vez mais desgastado no cargo de diretor global de futebol da Red Bull, e pessoas próximas a ele disseram que Klopp deixaria o posto apenas para o clube espanhol ou para o Brasil.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As buscas por treinador na seleção, contudo, seguem focadas em suas duas prioridades: no português Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, e no italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Segundo o UOL, o nome de Klopp não estava nos planos e nem sequer foi sondado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e é pouco provável que esse movimento aconteça.

continua após a publicidade

Atualmente, Jürgen Klopp recebe cerca de 12 milhões de euros por ano da Red Bull, e sua saída é improvável. O alemão tem papel estratégico na empresa desde primeiro de janeiro deste ano, onde apoia diretores esportivos a implementarem a filosofia da Red Bull e auxilia na busca de talentos. Seu último trabalho como treinador foi no Liverpool, onde teve longa passagem de 2015 a 2024.

Retrospecto de Klopp como treinador

Jürgen Klopp foi treinador profissional de três clubes na carreira, todos com longas passagens. Começou a carreira treinando o Mainz, da Alemanha, onde ficou de 2001 a 2008. Lá, ele levou a equipe à sua estreia na Bundesliga e ainda classificou o time para a Copa da Uefa de 2005/2006. Em 2008, assumiu o Borussia Dortmund, clube pelo qual foi bicampeão alemão, campeão da Copa da Alemanha e duas vezes campeão da Supercopa da Alemanha.

continua após a publicidade

Especulado na seleção, Klopp teve sucesso no Liverpool (Foto: Ian Hodgson / AFP)

Em 2015, foi contratado pelo Liverpool, onde teve seu mais vitorioso mometo como treinador. Na Inglaterra, ele foi campeão da Premier League, da Champions League, do Mundial e da Supercopa da Uefa. Além disso, ele ainda foi campeão da FA Cup, da Supercopa da Inglaterra e bicampeão da Taça da Liga Inglesa.