Ficha do jogo RMA ARS Quartas de final Champions League Data e Hora Quarta-feira (16), às 16h (de Brasilia) Local Santiago Bernabéu, em Madri (ESP) Árbitro François Letexier Assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni Var Jérôme Brisard Onde assistir

Nesta terça-feira (16), o Real Madrid recebe o Arsenal no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. O duelo decisivo acontece às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

O Real Madrid chega pressionado para o confronto em casa após ser goleado por 3 a 0 no jogo de ida, em Londres. A equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa de uma remontada histórica diante de sua torcida para seguir viva na competição. Os merengues precisam vencer por três gols de diferença para levar a partida para a prorrogação, ou por quatro ou mais para avançar direto.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Do outro lado, o Arsenal chega com vantagem confortável e com moral elevada após uma grande atuação no Emirates Stadium. O time de Mikel Arteta não deve se retrair, apostando em um jogo reativo com velocidade de jogadores como Martinelli e Saka para explorar os espaços deixados pelo Real Madrid. Caso marque um gol fora de casa, os ingleses obrigam o adversário a marcar cinco.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X ARSENAL

QUARTAS DE FINAL – CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino, Martinelli