Real Madrid e Arsenal se enfrentam hoje (16), em jogo válido pela volta das quartas de final da Champions League. Para se classificar no tempo regulamentar, o Real precisa repetir virada que não consegue há 39 anos: reverter uma desvantagem de três gols de diferença na Champions. No jogo de ida, no Emirates Stadium, em Londres (ING), o Arsenal venceu por 3 a 0, com direito a dois golaços de falta de Declan Rice.

O Real Madrid saiu perdendo por três gols de diferença em um confronto da Champions em seis ocasiões. Dessas, o clube merengue conseguiu a classificação em três: impressionantes 50% das vezes. Contudo, a útlima vez que o Real Madrid conseguiu a virada com essa desvantagem foi na temporada 1985-1986, há 39 anos, contra o Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid precisa de virada contra o Arsenal (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Veja todas as vezes em que o Real Madrid saiu perdendo por competições europeias

✅ Viradas bem-sucedidas (Real reverteu a desvantagem):

Nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa de 1975–76, o Real Madrid perdeu por 4 a 1 para o Derby County no jogo de ida, mas conseguiu reverter no Bernabéu com uma vitória por 5 a 1, com o gol decisivo marcado na prorrogação.

Nas oitavas de final da Copa da UEFA de 1984–85, o Madrid foi derrotado por 3 a 0 pelo Anderlecht na ida, mas aplicou uma goleada de 6 a 1 na volta e se classificou.

Na temporada seguinte, na Copa da UEFA de 1985–86, o Real sofreu um 5 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach na Alemanha, mas venceu por 4 a 0 em casa e avançou graças ao critério de gols fora.

❌ Viradas malsucedidas (Real foi eliminado):

Na Copa dos Campeões da Europa de 1964–65, o Real Madrid perdeu por 5 a 1 para o Benfica de Eusébio no jogo de ida. No jogo de volta, não conseguiu reverter o placar e foi eliminado.

Em 1986–87, nas semifinais da mesma competição, o Madrid levou 4 a 0 do Bayern de Munique em Munique e não conseguiu a virada na volta, sendo novamente eliminado.